CATL svela la prima batteria al sodio per i veicoli commerciali

CATL ha svelato ufficialmente la nuova serie di batterie Tianxing II per veicoli commerciali leggeri, introducendo per la prima volta al mondo una batteria al sodio prodotta in serie e già pronta per il mercato. Un passaggio tecnologico rilevante soprattutto nei contesti più difficili dal punto di vista climatico e operativo.

Il modello di punta è la versione agli ioni di sodio a bassa temperatura, progettata per alimentare micro-van, furgoni leggeri e piccoli autocarri elettrici. Con una capacità di 45 kWh, una densità energetica di 175 Wh/kg e una vita utile superiore a 10.000 cicli, questa batteria diventa la prima al mondo a ottenere la certificazione secondo il nuovo standard di sicurezza cinese (GB 38031-2025), rafforzando la credibilità industriale della tecnologia al sodio.

Affidabilità e prestazioni anche nel freddo estremo

Uno degli aspetti più innovativi della nuova batteria CATL riguarda le prestazioni in condizioni climatiche estreme. A temperature di –40°C, la batteria mantiene infatti il 90% della capacità utilizzabile, un risultato oggi fuori portata per molte soluzioni agli ioni di litio classiche. Ancora più significativo, il sistema consente la ricarica immediata anche a -30°C, senza la necessità di preriscaldamento.

Per il settore dei veicoli commerciali elettrici – dalla logistica urbana alle flotte municipali – questo significa continuità operativa anche in inverno, un tema particolarmente rilevante per quelle aree del mondo dove il freddo intenso resta un fattore limitante per l’elettrificazione dei trasporti professionali.

Perché il sodio cambia le regole

Dal punto di vista industriale, il sodio offre un vantaggio strutturale: è oltre mille volte più abbondante del litio nella crosta terrestre e il suo costo di estrazione è stimato in circa un ventesimo.

CATL punta su questo elemento per ridurre i costi delle batterie nel medio-lungo periodo, migliorando la sostenibilità economica dei veicoli commerciali elettrici, oggi spesso penalizzati da margini ridotti e TCO ancora elevato.

Per il mercato europeo, la tecnologia sodium-ion potrebbe diventare una leva strategica soprattutto per flotte aziendali, servizi pubblici e logistica dell’ultimo miglio, dove autonomia estrema e prestazioni sportive contano meno di affidabilità, durata e costi operativi.

La gamma completa di Tianxing II: una versione per ogni clima

Accanto alla versione al sodio, la gamma Tianxing II include altre tre varianti di batterie agli ioni di litio, pensate per esigenze operative molto diverse. La versione Fast-Charging introduce una tecnologia di ricarica ad alta potenza che consente di passare dal 20% all’80% in soli 18 minuti. Su un veicolo da 100 kWh, una singola ricarica rapida può aggiungere circa 150 km di autonomia, un dato rilevante per le flotte con cicli intensivi.

La versione Long-Range spinge invece sull’autonomia: con una capacità record di 253 kWh in un singolo pacco, raggiunge fino a 800 km, mirando alla logistica interurbana. L’adozione dell’architettura Taishan pack permette di ridurre il peso del veicolo di circa 260 kg rispetto a batterie equivalenti, aumentando il carico utile e migliorando l’efficienza energetica.

Infine, la versione High-Temperature Fast-Charging è pensata per contesti caldi e operativi, come le consegne dell’ultimo miglio. Grazie a un sistema di raffreddamento a liquido personalizzato, garantisce ricariche rapide e stabilità anche ad alte temperature, riducendo l’usura e i costi di gestione.

Un segnale per il futuro dei veicoli commerciali elettrici

Il marchio Tianxing, lanciato da CATL nel luglio 2024 e dedicato esclusivamente ai veicoli commerciali, con questa seconda generazione compie un salto di maturità. L’ingresso del sodio in produzione di massa indica che l’innovazione sulle batterie non passa solo dall’aumento della densità energetica, ma anche da resilienza, sostenibilità e adattamento agli usi reali.

Nello sviluppo dell’elettrificazione del trasporto commerciale, la tecnologia sta iniziando a rispondere alle esigenze concrete delle flotte, non solo ai target di laboratorio.