CATL, solo con le batterie fa più utili dei primi sette big cinesi messi insieme







CATL, il maggiore produttore mondiale di batterie, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto di 20,7 miliardi di yuan, pari a circa 3 miliardi di dollari. La somma supera i ricavi di grandi gruppi cinesi come BYD, Geely, Chery e SAIC messi insieme. Il dato conferma come il vero centro di gravità dell’industria elettrica cinese sia sempre più nella filiera delle batterie.

Secondo i dati del mercato cinese, CATL ha installato nel primo trimestre 2026 batterie per 59,52 GWh, conquistando una quota del 46,4%.

Anche sul fronte dei ricavi i numeri impressionano. Nei primi tre mesi dell’anno l’azienda ha generato un fatturato di 129,13 miliardi di yuan, circa 17,9 miliardi di dollari. Una cifra che evidenzia la dimensione raggiunta dal gruppo di Ningde e il suo ruolo strategico all’interno dell’ecosistema industriale cinese.

Utili a nove cifre

Ad essere particolarmente significativo è il confronto con le principali case automobilistiche cinesi. CATL ha registrato un utile netto di 20,7 miliardi di yuan, superando la somma totale dei profitti trimestrali di ben sette “Big” del settore come Chery, Geely, BYD, SAIC, Great Wall Motor, Seres e Changan (17,5 miliardi di yuan).

Presi singolarmente, il distacco è enorme. Tra i costruttori, i risultati migliori sono arrivati da Chery con 4,17 miliardi di yuan, Geely con 4,16 miliardi e BYD con 4,08 miliardi. Seguono SAIC con 3,02 miliardi, mentre Great Wall Motor, Seres e Changan hanno registrato utili decisamente più contenuti.

Si tratta di numeri che evidenziano come una quota rilevante del valore generato dalla mobilità elettrica venga oggi assorbita dai fornitori delle tecnologie chiave, in particolare dalle aziende specializzate nelle batterie.

Un ruolo centrale per il settore auto cinese

Va detto che la posizione così dominante di CATL deriva anche dal fatto che la maggior parte dei suddetti costruttori cinesi utilizza le sue celle o i suoi pacchi batteria.

In molti casi, poi, il rapporto va oltre la semplice fornitura. Diversi gruppi automobilistici, tra cui Geely e SAIC, hanno infatti sviluppato partnership strategiche o joint venture con il colosso delle batterie. Questo permette a CATL di esercitare una forte influenza non solo sulla produzione ma anche sull’evoluzione tecnologica del settore.

E il futuro, con lo sviluppo di tante nuove tecnologie in corso d’opera (battery swap, batterie stato solido, ioni sodio, ecc..) potrebbe senza dubbio regalare a CATL una leadership ancora più fruttuosa.