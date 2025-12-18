Catl lancia il primo impiego industriale al mondo di robot umanoidi

Catl ha avviato la prima implementazione su larga scala al mondo di robot umanoidi all’interno di una linea produttiva di batterie. L’annuncio riguarda lo stabilimento di Zhongzhou, dove i robot Moz sono già operativi nella produzione di battery pack per la mobilità elettrica. Un passaggio che segna un’evoluzione concreta dell’automazione industriale.

Il robot protagonista si chiama Moz ed è stato progettato per svolgere operazioni complesse e ad alto rischio, come il collegamento preciso dei connettori ad alta tensione nei pacchi batteria. Non si tratta di una sperimentazione in laboratorio, ma di un’adozione industriale reale, integrata nei processi di fine linea (EOL) e nei test di resistenza in corrente continua (DCR), fasi decisive prima della spedizione dei pacchi.

Oltre i limiti umani

I test EOL e DCR richiedono collegamenti manuali estremamente accurati di spine che trasportano centinaia di volt, con rischi di scintille, problemi di sicurezza e variabilità nella qualità. Finora queste attività erano affidate a operatori altamente qualificati, ma restavano esposte a errori e discontinuità.

Con l’introduzione di Moz, Catl afferma di aver trasformato radicalmente questo scenario. Il robot utilizza modelli end-to-end di tipo vision-language-action (VLA), che gli consentono di percepire l’ambiente, interpretare le istruzioni operative e adattare in tempo reale i movimenti. Un passo avanti rispetto alla robotica tradizionale, che opera su sequenze rigide e pre-programmate.

Precisione, flessibilità… e continuità produttiva

Secondo il colosso cinese, Moz eccelle in tre aree chiave. La prima è la capacità di adattamento: il robot corregge autonomamente eventuali disallineamenti dei materiali in ingresso o variazioni nei punti di connessione, modificando postura e traiettoria durante l’operazione. La seconda è la gestione della forza, fondamentale quando si inseriscono e rimuovono cablaggi flessibili senza danneggiare i componenti. La terza riguarda efficienza e affidabilità, con un tasso di successo nelle connessioni superiore al 99% e prestazioni paragonabili a quelle di un operatore esperto.

In produzione reale, Moz non si limita all’azione meccanica: controlla lo stato dei cablaggi, segnala anomalie in tempo reale per ridurre i difetti e, nei tempi morti, passa automaticamente in modalità di ispezione. In presenza di più modelli di batteria sulla stessa linea, il robot ha dimostrato di poter triplicare il carico di lavoro giornaliero, mantenendo una stabilità costante.

L’ecosistema integrato di Catl

Moz è stato sviluppato da Spirit AI, società di robotica che fa parte dell’ecosistema Catl, ed è alimentato da batterie progettate dalla stessa azienda cinese. Un dettaglio che evidenzia l’integrazione verticale della filiera, elemento sempre più strategico nel settore delle batterie.

Per tradurre le esigenze produttive in specifiche ingegneristiche, Catl ha coinvolto più dipartimenti in un lavoro di analisi approfondita delle linee. Il risultato è un progetto che cerca un equilibrio tra visione tecnologica e applicabilità industriale, evitando soluzioni spettacolari ma poco scalabili.

Non è fantascienza

L’esperienza di Catl mostra che l’industria robotica sta entrando in una fase nuova, dove l’intelligenza artificiale “incarnata” non è più una promessa, ma uno strumento operativo. E la distanza tecnologica si misura sempre più sulla capacità di portare queste soluzioni dalla teoria alla linea di produzione.

L’uso di robot umanoidi, specie in processi industriali critici, potrebbe diventare in un futuro non poi così lontano un fattore determinante per qualità, sicurezza e continuità produttiva.

