CATL: boom di stazioni di battery swap in Cina. E ora punta all’Europa

Il colosso cinese delle batterie CATL ha annunciato di aver superato quota 700 stazioni di battery swap attive in 39 città della Cina, con l’obiettivo di arrivare a 1.000 entro fine 2025 e di estendere il modello anche in Europa.

Un traguardo che conferma la crescente centralità del battery swapping nella strategia del più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici. La tecnologia, che permette di sostituire rapidamente una batteria scarica con una carica, rappresenta una possibile risposta alla lentezza dei tempi di ricarica, uno dei principali ostacoli alla diffusione dell’elettrico.

Scambio-batteria in meno di 2 minuti

CATL ha battezzato la sua rete con il nome Chocolate Battery Swap Station (BSS), basata sulla batteria modulare Choco-SEB di seconda generazione. Dopo un primo tentativo poco riuscito nel 2022 con il brand Evogo, il gruppo è ripartito nel dicembre 2024 con una versione più matura del progetto, capace di scambiare automaticamente la batteria in meno di due minuti.

Oggi le stazioni sono operative in grandi aree urbane come Chongqing, Shenzhen, Ningbo, Hefei, Qingdao e Jinan, dove si trova la 700ª installazione. Nelle megalopoli più dense, CATL ha persino introdotto “zone a swap libero”, dove un’auto elettrica può trovare una stazione nel raggio di 10 minuti di guida.

CATL intende raggiungere le 1.000 stazioni entro la fine del 2025 e oltre 2.500 entro il 2026, coprendo non solo le grandi città ma anche aree di provincia. Ogni stazione dispone di 14-30 compartimenti e può effettuare fino a 822 sostituzioni al giorno.

Batterie con autonomia fino a 600 km

Le batterie sostituibili Choco-SEB sono disponibili in due varianti. La LFP (litio-ferro-fosfato) ha un’autonomia fino a 500 km (ciclo CLTC) ed è destinata a vetture di piccole dimensioni; la NMC (nichel-manganese-cobalto) arriva fino a 600 km di autonomia, progettata per auto compatte e medie.

Il costo dell’abbonamento al servizio di battery swap di CATL in Cina è di circa 0,1 yuan al km (0,012 euro), rendendo il sistema competitivo rispetto alla ricarica tradizionale.

E ora CATL guarda alla sfida europea

CATL collabora già con diversi costruttori e punta a portare il modello di battery swap anche in Europa, dove prevede di raggiungere fino a 30.000 stazioni nel lungo termine.

Un’espansione che, se realizzata, potrebbe rivoluzionare il modo di “fare pieno” alle auto elettriche, specialmente nelle flotte aziendali e nei servizi di sharing urbano. Tuttavia, restano da chiarire i tempi e i partner europei coinvolti, considerando che la diffusione del battery swap richiede standard condivisi e un’elevata interoperabilità tra marchi.

Il modello dello swap in Europa è ancora marginale, sperimentato da pochi player, ma l’ingresso di un gigante come CATL potrebbe cambiare gli equilibri.