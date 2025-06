Batterie intercambiabili: il colosso cinese CATL pronto a “invadere” l’Europa

Jiang Li, numero uno del colosso cinese Catl, ha annunciato un piano per diffondere su larga scala la tecnologia per la sostituzione e il riciclo delle batterie per auto elettriche in Europa. In un colloquio con il Financial Times ha assicurato che la sostituzione delle celle esaurite con quelle completamente cariche ha un “enorme potenziale” in Europa. Obiettivo: rendere le batterie più economiche e durature.

Non ci sono dazi che tengano per fermare l’invasione del settore automotive cinese in Europa. Tantomeno se parliamo di batterie per auto elettrica. Visto che l’Unione non ha produttori da difendere, dopo il fallimento di Northvolt. Per non parlare dei ritardi nella realizzazione di reti di ricarica che garantiscano lunghe percorrenze in tempi rapidi. Una lacuna in cui l’Italia brilla al contrario. Ecco spiegata l’importanza dell’annuncio di CATL, pronta a portare in Europa la sua tecnologia di sostituzione rapida e riciclo delle batterie.

Secondo Jiang Li, segretario del consiglio di amministrazione del gruppo, la tecnologia delle batterie intercambiabili, già diffusa in Cina, rappresenta un’opportunità concreta per ridurre i costi, aumentare la durata delle celle e migliorare l’impatto ambientale della mobilità elettrica anche in Europa.

Batterie intercambiabili: il modello Catl per l’Europa

Non stiamo parlando di una novità tecnologica. In Cina, aziende come Nio hanno dimostrato che la sostituzione delle batterie, effettuata in pochi minuti in apposite stazioni, consente agli utenti di non acquistare la batteria (il componente più costoso di un veicolo elettrico). Ma di usufruirne tramite un servizio in abbonamento. Il risultato? Un prezzo d’ingresso più basso per i veicoli elettrici e una maggiore longevità delle batterie, che possono essere utilizzate in modo ottimale e poi reimmesse nel ciclo industriale.

In Europa, il modello sta iniziando a farsi strada. Nio ha già installato 60 stazioni in Paesi Bassi, Germania, Svezia, Norvegia e Danimarca. Stellantis ha sperimentato la sostituzione delle batterie nel car sharing elettrico Free2move, integrandola nella sua flotta di Fiat 500 in Spagna. E non a caso Stellantis ha annunciato una joint venture proprio con CATL per realizzare una gigafactory di batterie proprio in Spagna. Dove può usufruire di condizioni più che favorevoli messe a disposizione del governo di Madrid per l’industria automotive della transizione.

Batterie, l’ambizioso piano di CATL: realizzare 10mila stazioni per la sostituzione in tre anni

Dopo l’ingresso in Borsa a Hong Kong, CATL ha annunciato l’intenzione di costruire 1.000 stazioni di scambio batterie in Cina entro la fine del 2025, con l’obiettivo di raggiungere quota 10.000 entro tre anni. Una volta consolidato il modello su vasta scala, l’azienda intende esportarlo in Europa, dove ha già avviato i primi colloqui con produttori automobilistici per integrare la propria tecnologia di scambio.

Ma non si tratta solo di “intercambiabilità” delle batterie per rendere più veloce e meno costo il “rifornimento” per gli automobilisti. CATL investe massicciamente anche nel riciclo. Già dal 2015 – come ha ricordato anche il Financial Times – l’azienda ha acquisito il gruppo cinese Brunp, specializzato nel recupero di materiali critici come nichel, cobalto e manganese. Anche con la tecnologia attuale, CATL afferma di essere in grado di raggiungere un tasso di riciclo prossimo al 100% per questi minerali.

Anche in questo caso, il sistema di batterie intercambiabili rappresenta un vantaggio anche in questo ambito: le celle esauste possono essere raccolte in blocco dalle stazioni di servizio, anziché essere recuperate singolarmente dai veicoli, rendendo l’intero processo più semplice, efficiente e tracciabile.

CATL in Cina coprirà l’80% della rete autostradale

L’annuncio di CATL arriva in un momento cruciale per l’industria europea. Come ricordato, Bruxelles sta intensificando la pressione su aziende cinesi e asiatiche per incentivare partnership locali, joint venture e licenze tecnologiche. Con lo scopo di ridurre la dipendenza strategica da Pechino in un settore chiave per il Green Deal europeo. Essendosi resa conto che i dazi sono un’arma relativa.

Anche su questo punto, Jiang Li ha risposto al quotidiano finanziario britannico. Il manager cinese ha ribadito l’apertura dell’azienda a una possibile cooperazione: “Stiamo affrontando alcune difficoltà geopolitiche, ma siamo ancora aperti alla cooperazione, soprattutto nella ricerca e sviluppo. Non vogliamo fare soldi con una sola azienda. Vogliamo condividere”.

Ma la rivoluzione delle batterie non riguarda solo le auto private. In Cina, CATL ha avviato collaborazioni con oltre una dozzina di costruttori di camion elettrici, pianificando l’installazione di 300 stazioni di scambio batterie lungo le principali arterie del trasporto merci. L’obiettivo? Coprire 150.000 km di autostrade, pari all’80% delle rotte commerciali del Paese, contribuendo così alla decarbonizzazione del trasporto pesante.

Si può immaginare l’impatto di una simile operazione nel Vecchio Continente? E riuscirà CATL nella sua “rivoluzione” più volte annunciata ma che finora non ha prodotto i risultati sperati?