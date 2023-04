CATL stupisce con la batteria condensata da 500 Wh/Kg

Ad Auto Shanghai CATL ha lanciato la batteria condensata, una tecnologia di batteria all’avanguardia con una densità di energia fino a 500 Wh/kg. Questo apre nuovi scenari anche per l’elettrificazione del trasporto aereo commerciale e nell’automotive. La produzione industriale delle nuove batterie è prevista a breve. Entro l’anno, poi, il colosso della batterie cinese metterà sul mercato anche una batteria agli ioni di sodio, molto economica e con una densità energetica di 160 Wh/Kg, vicina al quella delle batterie Litio-ferro-fosfato (LFP).

Gli elettroliti allo “stato biomimetico”

CATL sfrutta per la nuova batteria condensata elettroliti a stato biomimetico, cioè ispirati a soluzioni adottate dalla natura negli orgnismi viventi. Il sistema è altamente conduttivo. Si tratta di una struttura a rete autoadattativa a livello di micron, che può regolare le forze interattive tra le catene, migliorando le prestazioni conduttive delle celle. Aumenta così l’efficienza del trasporto degli ioni di litio e al contempo la stabilità della microstruttura.

Tra le altre tecnologie innovative, la batteria condensata di CATL utilizza materiali catodici ad altissima densità di energia, materiali innovativi per gli anodi, separatori e processi di produzione. Questo consentirà anche eccellenti prestazioni di carica e scarica nonché buoni livelli di sicurezza.

Dall’aeronautica all’automotive

CATL sta collaborando con i partner nello sviluppo di velivoli passeggeri elettrici con i requisiti di sicurezza e qualità di livello aeronautico. Entro quest’anno la nuova tecnologia entrerà in produzione anche in una versione automobilistica.

«Soddisfare le esigenze dei clienti è la forza trainante fondamentale che guida l’innovazione tecnologica per CATL“, ha affermato Wu Kai, capo scienziato di CATL.

La roadmap CATL: ioni di sodio e batteria Qilin

Il colosso cinese dispone oggi della roadmap tecnologica più ampia al mondo per le batterie. Sempre a Shanghai è stato presentato il nuovo brand del gruppo Geely, la Chery Automobile. I primi due veicoli, per ora solo prototipi, sono la Hi iCar GT e il SUV 03, entrambi equipaggiati con le batterie CATL agli ioni di sodio di seconda generazione che raggiungerebbero addirittura 200 Wh/Kg di densità gravimetrica. Le migliori batterie agli ioni di litio attualmente in produzione non vanno oltre i 260-270 Wh/Kg e quelle LFP i 165 Wh/kg.

Ma con analoga chimica CATL ha già presentato la batteria Qilin che grazie alla maggior efficienza di integrazione tra le celle è accreditata di superare i 200 Wh/Kg. La produzione è iniziata in marzo e le nuove batterie CATL Qilin equipaggiano già alcune BEV di fascia alta come ZEEKR, AITO e Li Auto.

