CATL, batteria da 520 Km di autonomia e ricarica in cinque minuti

Le aziende cinesi sempre più padrone del settore delle batterie per auto elettriche. Catl ha appena annunciato di poter offrire una batteria con autonomia per 520 Km che si ricarica in cinque minuti. Solo un mese fa Byd aveva presentato una batteria con lo stesso tempo di ricarica e una autonomia di 470 chilometri. A quando il prossimo record?

Un derby made in China. Il leader mondiale dell’auto elettrica Byd (si gioca il titolo con Tesla) non ha fatto in tempo a dichiarare il suo record. Perché è stato subito superato da un altro colosso di Pechino: Catl, numero uno delle batterie. Di questo passo, uno degli ostacoli più difficili da superare per l’addio all’auto a benzina sarà solo un ricordo.

Catl, il più grande produttore di batterie per veicoli elettrici, ha dichiarato che una nuova versione della sua batteria di punta Shenxing. Potrebbe offrire un’autonomia di 520 km con una ricarica di soli cinque minuti. Sono 50 chilometri in più rispetto a quanto aveva dichiarato il mese scorso Byd.

CATL e BYD hanno raggiunto un vantaggio tecnologico nettamente superiore rispetto ai rivali Tesla e Mercedes-Benz

Un doppio record che mette le aziende in posizione di netto vantaggio tecnologico rispetto ai principali concorrenti occidentali. Attualmente, i veicoli Tesla possono essere ricaricati fino a 321 km di autonomia aggiuntiva in 15 minuti. Mentre la tedesca Mercedes-Benz ha recentemente lanciato la sua berlina compatta CLA completamente elettrica Può essere ricaricata fino a 325 km in 10 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida.

Secondo il Financial Times, i nuovi sistemi di ricarica di BYD e CATL contribuiranno a dissipare i timori dei consumatori sull’autonomia di guida dei veicoli elettrici. Rimangono dubbi sulla rapidità con cui le aziende potranno portare queste tecnologie al di fuori della Cina. Soprattutto in un un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.

Catl, la nuova batteria si presenta con il marchio Naxtra

CATL ha annunciato tutte le sue novità in un evento in vista del Salone dell’auto di Shanghai. Per esempio, la seconda generazione della batteria Shenxing vanta un’autonomia di 800 km con una carica. E può raggiungere una velocità di ricarica massima di 2,5 km al secondo, come ha spiegato Gao Huan, responsabile della tecnologia di CATL. Huan ha affermato che la nuova batteria Shenxing sarà installata su oltre 67 modelli di veicoli elettrici già quest’anno.

CATL ha anche presentato la sua nuova batteria agli ioni di sodio, la cui produzione di massa è prevista per dicembre. Il nuovo marchio, denominato Naxtra, è in grado di offrire un’autonomia di circa 200 km per un veicolo ibrido e di 500 km per un veicolo elettrico.

Le batterie agli ioni di sodio sono considerate un’alternativa più economica e sicura alle batterie al litio. Funzionano meglio sia a temperature molto alte che a basse temperature. Tuttavia, la quantità di energia che possono produrre in rapporto alle loro dimensioni è rimasta a lungo inferiore a quella delle batterie al litio.

Nel corso dell’evento, Huan ha affermato che la nuova batteria agli ioni di sodio avrebbe consentito al settore di passare dalla “dipendenza da un’unica risorsa” alla “libertà energetica” e di rimodellare il panorama energetico globale. Ha aggiunto di essere in trattative con diverse aziende per l’utilizzo di batterie agli ioni di sodio nei loro veicoli.

