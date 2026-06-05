Caterpillar BEPU: ecco il motore elettrico intercambiabile per le macchine da lavoro







Elettrificare una macchina industriale potrebbe diventare semplice quanto sostituire un motore. È questa la promessa della nuova Battery Electric Power Unit (BEPU) sviluppata da Caterpillar, un kit elettrico progettato per prendere il posto dei tradizionali propulsori diesel senza richiedere modifiche strutturali significative. La piattaforma è già uscita dalla fase concettuale e viene utilizzata in un impianto operativo per il trattamento dei materiali.

La soluzione inventata da Caterpillar investe il mondo delle macchine operatrici, delle attrezzature da cava e dei sistemi per il trattamento dei rifiuti. Un settore nel quale la sostituzione di un motore termico rappresenta normalmente un intervento complesso e costoso.

Un kit elettrico al posto del motore diesel

La caratteristica più interessante della Caterpillar BEPU è la sua compatibilità con le architetture già esistenti. L’unità è stata progettata per occupare lo stesso spazio di un motore diesel CAT e utilizzare persino gli stessi punti di fissaggio.

Per i costruttori significa poter mantenere gran parte del progetto originale della macchina, evitando la necessità di sviluppare una piattaforma completamente nuova dedicata alla trazione elettrica.

All’interno del modulo sono integrati tutti i principali componenti necessari al funzionamento: motore elettrico ad alta coppia, inverter, caricatore di bordo, sistema di raffreddamento, gestione elettronica della batteria e accumulo energetico.

Il primo impiego reale

La BEPU non è rimasta un semplice prototipo espositivo. Caterpillar ha infatti collaborato con il costruttore tedesco Doppstadt, che ha installato l’unità elettrica all’interno del separatore a coclea SWS 6 Spiral Shaft Separator.

La macchina opera già in una cava e rappresenta una delle prime applicazioni concrete della tecnologia. Secondo Caterpillar, il sistema garantisce zero emissioni allo scarico e una significativa riduzione del rumore durante il funzionamento, caratteristiche particolarmente interessanti per utilizzi in ambienti chiusi o in aree soggette a limiti sulle emissioni acustiche.

L’accumulatore integrato consente inoltre di gestire meglio la richiesta energetica, sfruttando anche connessioni alla rete elettrica di potenza relativamente contenuta.

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Una scorciatoia verso l’elettrificazione delle macchine industriali

Per Caterpillar il valore strategico della BEPU risiede soprattutto nella possibilità di offrire ai costruttori una vera soluzione “drop-in”, ovvero immediatamente sostituibile.

In pratica, un produttore può progettare una macchina utilizzando un’architettura comune e scegliere successivamente se installare un motore diesel o il gruppo propulsore elettrico.

Ovviamente la soluzione potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per quei costruttori che vogliono introdurre varianti elettriche senza affrontare i costi di una piattaforma dedicata.

Verso la transizione delle macchine industriali

L’elettrificazione delle macchine off-road procede più lentamente rispetto a quella delle automobili, soprattutto a causa dei costi e delle difficoltà di integrazione dei sistemi a batteria. Proprio per questo una soluzione standardizzata come la BEPU potrebbe avere un impatto importante sul mercato.

Per il settore delle macchine industriali e dei veicoli speciali, infatti, la possibilità di passare dal diesel all’elettrico senza riprogettare completamente il mezzo potrebbe rappresentare uno dei percorsi più rapidi verso la decarbonizzazione.

Al momento Caterpillar non ha comunicato prezzi né una data precisa per la commercializzazione su larga scala. Tuttavia, il fatto che il sistema sia già impiegato in un’applicazione reale suggerisce che la tecnologia sia vicina a una fase di diffusione più ampia.