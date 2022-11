L’elettrico va bene anche per i mezzi giganti, non solo per i mini escavatori o le piccole pale gommate. Basta vedere la foto del Caterpillar 793 elettrico per capire. Si tratta del nuovo mega camion a batteria da miniera sfornato dal più grande produttore di attrezzature per l’edilizia e l’estrazione mineraria.

Un successo il primo test del mega camion

Secondo l’azienda questo nuovo veicolo dalla mostruosa potenza di 2.650 cavalli,ha superato con successo i primi test. In questi giorni è stata organizzata una dimostrazione per esibire le capacità di questo enorme camion da miniera. Caterpillar ha annunciato “investimenti significativi” per convertire il terreno di prova di Green Valley, in Arizona, dove è stato costruito, in un sito permanente di prova e test sostenibile per i futuri prodotti elettrici. Utilizzerà diverse fonti di energia rinnovabile. In particolare solare, eolico e idrogeno verde, che saranno in grado di alimentare macchina e sito. Segno del percorso a emissioni zero dell’azienda.

Caterpillar ha sottolineato in una nota che la dimostrazione è stata resa possibile grazie alla partecipazione di importanti clienti del settore minerario come BHP, Freeport-McMoRan, Newmont e Rio Tinto. Insomma è il mercato che chiede l’elettrico.

LEGGI ANCHE: EDumper, il colosso da miniera che consuma quasi nulla

I risultati del test: ricarica in movimento

Durante la demo, il camion 793 ha percorso 7 km a pieno carico (265 tonellate) e ha raggiunto una velocità massima di 60 km/h. Ha superato una pendenza del 10% lungo un tratto di circa un km alla velocità di 12 km/h, e altrettanti ne ha percorsi a ritroso, in discesa, recuperando una buona parte dell’energia consumata in salita, che è così rientrata nella batteria. Dettagli tecnici sulla dimensione dell’accumulatore non sono stati diffusi.

IL VIDEO

Un gruppo che crede nell’elettrico

Finita la demo i tecnici di Caterpillar hanno sostenuto che il 793 aveva ancora abbastanza energia per svolgere più attività.

Il presidente del gruppo Caterpillar, Denise Johnson, ha spiegato l’importanza del suo nuovo grande camion elettrico da miniera per i clienti, affermando: “Il nostro team globale si è riunito per sviluppare questo veicolo a batteria a un ritmo accelerato per aiutare i nostri clienti a rispettare i loro impegni di sostenibilità. Questa dimostrazione è una pietra miliare significativa e siamo entusiasti che questi mezzi possano lavorare presso le sedi dei clienti in tutto il mondo nel prossimo futuro”.

L’impiego ideale per questi giganti elettrici è in siti minerari in quota, che i camion raggiungono scarichi durante la salita, minimizzando i consumi. Nel viaggio di ritorno, a pieno carico, l’enorme inerzia consente di incamerare più energia di quanta occorra nell’andata.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –