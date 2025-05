Catamarani solari: Il Sunreef 60 il migliore del 2025, in arrivo Zero Cat

Catamarani solari: Il Sunreef 60 il migliore del 2025, in arrivo Zero...

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

I catamarani solari sono sempre più presenti sul mercato e apprezzati da appassionati e addetti ai lavori. Il 60 Sunreef Power Eco è stato incoronato multiscafo dell’anno 2025 nella categoria multipower al Salone Internazionale di La Grande Motte. Un concorso indetto dalla rivista Multihulls World.

Uno scafo completamente fasciato dalle celle solari: in alcuni modelli fino a 250 metri quadri

La gamma di catamarani Sunreef è presente da anni nel mercato, oltre il modello 60 Sunreef Power il cantiere offre il 80 Sunreef Power e il 100 Sunreef Power che presentano una “superficie solare” fino a 250 metri quadri.

Le celle fotovoltaiche sono integrate negli scafi, nel tettuccio parasole e nella sovrastruttura dello yacht. La struttura a doppio scafo dei catamarani si traduce in un’ampia larghezza e offre ampio spazio per l’installazione di pannelli solari. Viste le dimensioni, 18,4 metri di lunghezza e 10,2 di larghezza, cresce la capacità dell’autoproduzione ma è necessaria tanta energia.

A Sunreef Yachts sfruttano al massimo lo spazio disponibile attraverso «la distribuzione della “pelle solare” sugli scafi, albero, sovrastruttura, terrazza di prua e tetto. Grazie a questa disposizione, i pannelli solari ricevono ampia luce solare con l’angolazione desiderata dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio».

Si sfrutta anche l’effetto riflesso: «I raggi luminosi che rimbalzano dalla superficie dell’acqua verso i pannelli solari contribuiscono alla generazione di elettricità».

C’è da sottolineare che sul lato consumi grazie al pescaggio piuttosto ridotto che produce poca o nessuna resistenza i catamarani sono abbastanza efficienti dal punto di vista energetico.

L’energia solare viene stoccata in un pacco batterie da 344 kWh, i generatori per garantire la sicurezza

La propulsione di 60 Sunreef Power Eco è assicurata da due motori elettrici (2 x 120 kW) alimentati da un ampio pacco batterie da 344 kWh, esiste l’opzione di ampliamento ovvero altri 330 kWh, che permette di stoccare l’energia prodotta quando il catamarano non naviga.

Su 60 Sunreef Power Eco l’impianto fotovoltaico copre fino a 68,6 metri quadri di superficie a bordo, la generazione da energia solare è pari a 21,5 kWp.

L’autonomia? A bassa velocità in teoria può essere infinita, la velocità di crociera è da 7 nodi, ma per assicurare la massima sicurezza e affrontare gli spostamenti ad una velocità congrua il 60 Sunreef Power Eco è dotato di generatori Yanmar (2 x 180 kW).

Il catamarano offre quattro cabine per 12 ospiti e tre mezzi di equipaggio.

In arrivo il The Zero Cat: solare e con generatore a metanolo

Sunreef Yachts Eco sta attualmente sviluppando il concept di un superyacht a vela di 90 piedi: il “The Zero Cat“. Sarà dotato di un sistema di alimentazione solare, ma l’innovazione è nel generatore.

Si sta lavorando a un modello «a emissioni zero che converte il metanolo in idrogeno, garantendo un’autonomia illimitata e una maggiore autosufficienza». Considerando anche l’energia data dalla vela per la navigazione si arriva ad un grado interessante di sostenibilità.

– Iscriviti a Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-