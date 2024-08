Castrol punta 50 milioni di dollari su Gogoro

Castrol, colosso della produzione di oli e lubrificanti vari, punta sull’elettrico e investe su Gogoro.

Nessuno meglio delle aziende coinvolte a vario titolo nei trasporti sa meglio come proprio i trasporti stanno cambiando. Non c’è da stupirsi quindi se colossi come Castrol decidono di investire e sostenere le nuove forme di mobilità. Il produttore di oli alcune settimane fa ha investito infatti 50 milioni di dollari su Gogoro (in due tranche da 25). Un nome conosciutissimo ormai perché negli anni è diventata una società che mette in sella decine di migliaia di persone in tutto il sud-est asiatico. Partita da Taiwan ha diffuso un modello semplice quanto innovativo, quello del battery swap: quando la batteria è quasi esaurita ci si reca a una stazione di scambio, si lascia quella scarica e si preleva una al 100%. Il servizio ovviamente ha un costo e dipende dalla capillarità delle swap station, ma nelle grandi città sta riscuotendo un grande successo.

Castrol invece è un’azienda che produce oli lubrificanti e dal 2000 fa parte di un gruppo petrolifero ancora più grande, BP. Il fatto che Castrol investa 50 milioni di dollari in Gogoro non è solo lungimiranza, ma evidenzia la volontà di diversificazione. D’altra parte globalmente si stanno muovendo i primi passi verso una sempre minore dipendenza da petrolio e derivati. Le aziende che hanno interessi in questo settore, per sopravvivere, sono obbligate ad allargare i loro confini alla mobilità elettrica.

Castrol e le acquisizioni di azioni Gogoro

L’acquisto delle azioni Gogoro avverrà attraverso Castrol Holdings, un’affiliata di Castrol, che nella prima tranche investirà 25 milioni di dollari in azioni ordinarie di Gogoro. Un secondo investrimento di uguale peso avverrà in seguito e subordinatamente compimento di determinate transazioni tra le parti nell’ambito della loro collaborazione commerciale. La prima tranche di investimento comporterà l’acquisizione da parte di Castrol di circa il 5,72% delle azioni ordinarie in circolazione.

“Le due ruote sono una parte fondamentale del nostro portafoglio globale di prodotti e, man mano che i nostri clienti passano alle due ruote elettriche, il marchio Castrol ha un ruolo importante da svolgere nell’ecosistema”, ha dichiarato Michelle Jou, CEO di Castrol. “Gogoro è leader globale nel settore della sostituzione di batterie per i veicoli a due ruote e l’investimento in Gogoro è un passo strategico verso la diversificazione del nostro portafoglio, per rimanere rilevanti nella vita dei clienti, cogliere nuove opportunità per rendere il nostro iconico marchio di 125 anni a prova di futuro e creare valore aggiunto per gli azionisti”.

