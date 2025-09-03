CASI-NO Incentivi Statali: BYD protesta e lancia i suoi bonus

CASI-NO Incentivi Statali: BYD protesta prendendo in giro il governo e lancia i suoi bonus, fino a 10 mila euro. Dopo gli automobilisti, ora sono i costruttori a ribellarsi al meccanismo dei nuovi aiuti statali per chi acquista un’elettrica. Dopo la Ford ((qui l’articolo), ecco il marchio cinese più aggressivo, con un’iniziativa clamorosa.

CASI-NO Incentivi Statali: dal marchio cinese sconti fino a 10 mila euro

BYD annuncia l’avvio dell’iniziativa “CASI-NO Incentivi Statali, programma nato” con l’obiettivo di semplificare ed accelerare il processo di sostituzione dei veicoli più inquinanti, favorendo la diffusione di auto a zero o basse emissioni”. L’iniziativa prevede, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5, il riconoscimento del bonus economico BYD che arriva fino a 10.000 euro sull’acquisto di un nuovo modello, sia nelle versioni elettriche sia nella tecnologia ibrida plug-in DM-i. “Con questo programma, BYD offre una risposta concreta a chi vuole passare a una mobilità più sostenibile, senza doversi scontrare con la complessità dei tradizionali incentivi pubblici né con limitazioni legate al reddito o all’area di residenza. L’obiettivo è chiaro: semplificare la scelta di una nuova vettura e rendere l’accesso al bonus immediato e senza ostacoli”. Vedremo se il governo replicherà a una presa di posizione così forte, canzonatoria già dal titolo.

Altavilla aveva definito i nouvi bonus “una boiata pazzesca”

Del resto già a fine maggio Alfredo Altavilla, che di fatto è il n.1 di BYD per l’Europa, aveva definito i bonus statali in arrivo “una boiata pazzesca“. Il sistema di incentivi BYD viene invece definito “trasparente, aperto a tutti e privo di burocrazia superflua: basta poco per ottenerlo, in modo semplice e rapido. La rottamazione diventa così un’opportunità concreta di risparmio, senza prenotazioni obbligatorie, senza il rischio di fondi esauriti. Senza esclusioni dovute a requisiti restrittivi e senza ulteriori processi approvativi da parte di enti terzi“. L’obbiettivo dichiarato è di raggiungere l’intera popolazione, non solo chi vive nei centri urbani con almeno 50 mila abitanti come previsto dal goerno. L’iniziativa, valida fino al 30 settembre, si rivolge a clienti privati e imprese individuali che intendano sostituire la propria auto con un modello BYD. Ed è l’ennesima conferma dell’aggressività del marchio cinese, anche sul mercato italiano.