Gian Basilio Nieddu
il19 Settembre 2025
Caserme più verdi: ricarica elettrica per i dipendenti dell’Arma

Caserme più verdi per i carabinieri: non regalano energia, ma mettono a disposizione dei propri dipendenti la possibilità di ricaricare l’auto elettrica direttamente sul luogo di lavoro. Le colonnine non sono destinate ai veicoli di servizio, come le Jeep Avenger elettriche in dotazione (leggi), bensì alle vetture private. Un’iniziativa intelligente e concreta che, se adottata su larga scala da enti pubblici e aziende private, potrebbe semplificare la vita a molti automobilisti elettrici. Soprattutto a chi, per ragioni logistiche o abitative, non dispone di una presa domestica su cui contare.

Manifestazione d’interesse per una concessione di 12 anni

Il protagonista di questa storia è il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, che ha avviato un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento in concessione, per dodici anni, del servizio di ricarica delle auto elettriche private del proprio personale. Siamo all’interno della caserma “E. Rebeggiani” di Chieti. Ma non si tratta di un caso isolato: già lo scorso anno, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma aveva pubblicato un bando analogo per la caserma “Ugo de Carolis”.

caserme più verdi
Caserme più verdi. I carabinieri del ministero dell’Ambiente con le auto elettriche

L’Arma abbraccia la decarbonizzazione con una visione lungimirante. Offrire ai dipendenti la possibilità di ricaricare i propri veicoli elettrici direttamente sul luogo di lavoro significa non solo agevolare chi ha già fatto questa scelta, ma anche incoraggiare altri a seguirne l’esempio. È un messaggio chiaro: la sostenibilità si costruisce attraverso gesti quotidiani, resi possibili da infrastrutture accessibili e integrate nella vita lavorativa. Se estesa su larga scala, questa soluzione potrebbe rappresentare un valido supporto per chi non dispone di una presa domestica o si trova spesso nella necessità di ricaricare fuori casa.

caserme più verdi
Auto elettriche e ibride dei carabinieri

La concessione, della durata di dodici anni, non comporterà alcun onere per l’Amministrazione. La remunerazione dell’operatore sarà garantita esclusivamente dal pagamento diretto da parte degli utenti, rendendo il progetto sostenibile anche dal punto di vista economico.

QUI l’avviso dell’indagine di mercato

LEGGI ANCHE:  Trattate bene la vostra batteria? Istruzioni per l'uso

 

 

