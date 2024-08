Case Green, fake news smontate in PresaDiretta

Quanto ci costeranno le case green volute dall’Europa? Tornano le inchieste di PresaDiretta (dal 1 settembre ogni domenica alle 20:35 su Rai3) e si riparte dalla transizione energetica e dalle abitazioni degli italiani con un fact checking sul patrimonio edilizio del paese e la sfida per renderlo più efficiente.

Gli obiettivi della direttiva Case Green

«La direttiva europea Case Green ci chiede di rendere gli edifici più sostenibili sul piano energetico, ci siamo chiesti che cosa significa dal punto di vista tecnico, quanto costa e chi pagherà? Se n’è parlato tanto perché la direttiva fissa l’obiettivo di ridurre del 16 per cento i consumi energetici. Le stime sui costi per adeguarsi, nei prossimi 5 anni, tuttavia oscillano dai 100 ai 600 miliardi di euro. Quanto denaro serve davvero?» ci spiega l’inviato di PresaDiretta Alessandro Macina che ha curato alcuni dei reportage della puntata.

La direttiva Case Green si rende necessaria perché gli edifici in Europa consumano e inquinano tantissimo. Sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni climalteranti europee.

La direttiva ha perciò suscitato tantissime polemiche, spesso accompagnate da vere e proprie fake news, in un Paese come il nostro fatto di un’altissima percentuale di proprietari di casa. «Abbiamo girato l’Italia in lungo e in largo per raccontare la grande sfida rivolta al nostro patrimonio edilizio, uno dei più vetusti e dei più inefficienti in Europa» dice Alessandro Macina.

Ricorda poi che 3 case su 4 in Italia si trovano nelle peggiori classi energetiche. A Roma interi quartieri grandi come città e popolosi come province sono stati costruiti prima del 1975, anno della prima legge che ha preso in considerazione l’efficienza energetica.

Il Politecnico di Milano fa vedere quanto calore spreca una casa poco efficiente: spendiamo in energia il 90 per cento più del necessario

«Faremo vedere in esclusiva un incredibile studio termografico del Politecnico di Milano sulla dispersione energetica» aggiunge Macina. Dimostra che gran parte dell’energia che paghiamo e immettiamo per rinfrescare e riscaldare i nostri appartamenti viene sprecata. Sono tutti soldi buttati.

«Mostreremo le soluzioni tecnologiche a disposizione per tutte le tasche, e faremo vedere come laddove si è già intervenuto sul patrimonio pubblico, case popolari quindi, quelle case sono diventate un caso di studio internazionale perché ora richiedono il 90% di energia in meno per funzionare» anticipa ancora il collega. A quel punto la quantità di energia da immettere è molto poca e diventa possibile fornirla in modo efficiente e meno caro, ad esempio con fonti rinnovabili.

«La casa efficiente, mi hanno spiegato al Politecnico di Milano, non è per ricchi ma è per far pagare meno l’energia a tutti, per intervenire sulle spese che tutti stiamo sostenendo oggi».

Le Case Green non sono per ricchi. E non mancano i fondi per l’efficientamento

E non mancano i fondi da cui poter attingere. «Come faremo vedere non sono gli abitanti delle case popolari a pagare la ristrutturazione, è più una questione di priorità e volontà politica» dice Alessandro Macina.

Una risposta arriva anche dal basso. PresaDiretta ha incontrato cittadini solari come quelli di Bologna e Roma, che autoproducono e si scambiano tra loro tutta l’energia di cui hanno bisogno, gratuita e rinnovabile naturalmente.

Case Green, test elettorale in Germania

PresaDiretta poi è stata in Germania, dove la battaglia del partito di estrema destra Afd contro la transizione ecologica ha preso di mira le pompe di calore. «Abbiamo seguito da vicino con un reportage esclusivo la campagna elettorale di AfD in Sassonia e Turingia, due Stati che proprio domenica andranno al voto. Potremo verificare in diretta con i primi risultati nei due lander tedeschi se questa retorica anti transizione da parte del partito di estrema destra ha pagato e quanto» conclude Macina.

Il Superbonus alla prova dei fatti

Nella prima parte della serata, Aspettando PresaDiretta con ospiti e filmati si occuperà dell’emergenza nell’area flegrea dove vivono 800 mila persone e si teme la grande scossa. I modi per rendere antisismiche le case ci sono, ma con quali soldi?

E poi un’inchiesta sul superbonus che doveva favorire grandi condomini di periferia e famiglie poco abbienti e che ad oggi ha riguardato appena il 4,2 per cento del patrimonio immobiliare italiano. Che cosa non ha funzionato? E di chi è la responsabilità politica?

