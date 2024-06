Casco Nolan Borsalino. Stile e sicurezza in testa

Nolan e Borsalino. I due brand italiani insieme per coniugare sicurezza ed eleganza.

Prima o poi dovevano incontrarsi. Nolan e Borsalino sono due eccellenze italiane, due brand molto amati che finiscono sulla testa di centinaia di migliaia di persone ogni giorno, in tutto il mondo. I due marchi hanno firmato un accordo esclusivo delle durata di tre anni e dalla loro collaborazione nasce un casco che coniuga eleganza e sicurezza.

La nuova linea debutterà quest’estate ed è il risultato del lavoro congiuto tra il Centro Stile Nolan e l’Ufficio Stile di Borsalino. Il modello utilizzato come base di partenza è il jet N21, best seller di vendita con oltre 330.000 pezzi prodotti dal lancio sul mercato.

Il casco Nolan-Borsalino non poteva che essere elegante e pulitissimo nelle forme. Sarà disponibile in due colorazioni: Metal White e Flat Black. Anche la confezione sarà rinnovata con in mostra entrambi gli storici loghi di Nolan e Borsalino. La distribuzione avverrà, in esclusiva, nei punti vendita monomarca Borsalino oltre che sul sito ufficiale www.borsalino.com, insieme ai canali specializzati Nolan.

“Abbiamo deciso di collaborare con Borsalino in quanto le nostre Aziende condividono grandi valori quali italianità, cura del dettaglio, ricerca della qualità e del comfort, infine uno stile inconfondibile. Non per ultimo, una partnership che sancisce la rinnovata strategia del marchio Nolan, sempre più vicina al mondo lifestyle e ad una clientela esigente che aspira all’esclusività ed al piacere di indossare un oggetto unico, anche in sella alla moto” commenta Enrico Pellegrino, CEO e Direttore Generale di Nolangroup.

“Il DNA di Borsalino è storicamente legato al tema del viaggio,” commenta Mauro Baglietto, Direttore Generale di Borsalino “Questa collaborazione è un’importante occasione di crescita per il nostro brand che permette in maniera del tutto naturale e logica l’ampliamento dell’offerta prodotto avvicinandoci sempre di più all’universo lifestyle con un accessorio coerente all’identità del brand e che ci aprirà le porte ad un nuovo target di clientela”.

