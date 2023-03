Carta Bianca di ridicolizzare l’auto elettrica. Anche il programma di Rai 3, di Bianca Berlinguer, non si è sottratta alla moda televisiva del momento…

Carta Bianca e l’uomo che ricarica dal balcone

È evidente che demolire l’immagine delle auto a batterie fa ascolti. E, dopo Rete 4, anche su una rete Rai è andato in onda un servizio per dimostrare che l’elettrico è un’alternativa impraticabile. Con risvolti tragicomici, ambientati naturalmente nel napoletano, ovvero in una delle zone d’Italia meno dotate di colonnine. Si comincia a San Pietro a Patierno, a pochi km dal capoluogo campano. Qui Piero è all’opera con la sua ricarica self-service: dal balcone di casa, al primo piano, cala un lungo cavo che collega la presa di casa con il suo Suv. Perché questo escamotage? “Perché qui non ci sono colonnine“, spiega Piero, aggiungendo che se non avesse potuto usare questo sistema “mai avrebbe comprato un’auto elettrica“. Forse la giornalista di Rai 3 dovrebbe chiedere al Comune perché manca un’infrastruttura ormai fondamentale nell’Europa del 2023. Ma evidentemente lo scopo del servizio era un altro.

E poi c’è chi ricarica a prezzi folli un’ibrida plug-in. E si lamenta…

Ma il top arriva con l’intervistato successivo, Antonio, che guida un’ibrida plug-in, con la quale inizia una specie di caccia al tesoro alla ricerca di una ricarica. Ci sono le app per farlo, ma quella che il nostro ha scaricato sul telefonino lo porta prima in una strada senza traccia di colonnine, poi in un parcheggio a pagamento. Poi la ricarica si trova e qui Antonio dimostra di non avere ben chiaro che cos’è un auto col doppio motore. Lamenta che, se deve andare da Napoli a Roma, per tornare deve fermarsi due ore e mezza a ricaricare. Peccato che le ibride plug-in siano concepite in modo che si usi l’elettrico nei viaggi brevi e il motore a benzina nei viaggi lunghi. Quanto al costo della ricarica, Antonio parla di 15 euro. L’auto è una Link & Co. 01, cinese, con 17,6 kWh di batteria, che accetta potenze massime di ricarica a 3,7 kW in AC. Che motivo c’è di andare a rifornirsi in stazioni DC, pagando (a quel prezzo) una potenza di cui non può usufruire? E perché comprare una plug-in senza accertarsi se in zona ci sono colonnine adatte per rifornire? O se si può ricaricare a casa, con una normale presa di corrente? Forse erano queste le domande da fare ad Antonio. Ma forse non fanno ascolti ed è meglio buttarla sul ridicolo.