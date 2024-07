Carro attrezzi nella ricarica: a Milano succede

Carro attrezzi nella ricarica, per rimuovere un’auto che occupa abusivamente lo stallo della colonnina Enel X. Un lettore, ha immortalato l’intervento. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mila vanno inviate a info@vaielettrico.it

Carro attrezzi nella ricarica: “Mai visto un’azione del genere”

“Vi inoltro una foto di un’automobile in sosta abusiva presso una colonnina AC, rimossa da un carro attrezzi nel centro di Milano. Mentre passeggiavo per il centro, mi sono casualmente imbattuto in questa situazione e ne sono rimasto particolarmente colpito. Ho spesso osservato comportamenti maleducati da parte di automobilisti che parcheggiano abusivamente presso le colonnine di ricarica. Ma senza mai vedere sanzioni o interventi. È la prima volta che assisto a un’azione del genere. Cordiali saluti“. Filippo Pagliuca

E se le Polizie Locali cominciassero a far sul serio…?

Risposta. Dopo anni di sostanziale disinteresse da parte delle Polizie Locali, negli ultimi tempi sembra emergere maggiore severità verso chi parcheggia negli stalli di ricarica. Questo almeno a giudicare dal numero di segnalazioni che arrivano in redazione. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato la notizia di un altro automobilista multato ad Arese (ma senza rimozione). Come abbiamo ricordato più volte, il Codice della strada prevede solo una sanzione economica in presenza di questa violazione. Anche a carico degli stessi veicoli elettrici “che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione“. Ma ci sono Comuni che hanno scelto la linea dura, aggiungendo in alcune zone la rimozione forzata alla multa. Speriamo che serva da monito ad altri furbetti che se ne infischiano dei divieti e continuano a usare le piazzole come fossero soste gratuite.

