Carpi: 4mila euro per l’auto elettrica, poi a scooter, ebike e monopattini

Carpi generosa con gli aspiranti automobilisti elettrici. L’amministrazione comunale del centro modenese ha stanziato 120mila euro, la stessa cifra del 2020 con un bando che ha avuto successo, destinati a chi vuole acquistare veicoli elettrici. I contributi più ricchi sono destinati alle auto: in caso di rottamazione si arriva a 4mila euro che si possono sommare ai 10mila del buono statale. Un bel sostegno.

Gli incentivi riguardano tutti i veicoli a batteria. A iniziare dai monopattini per proseguire con e-bike, scooter, moto e infine auto. Per partecipare c’è tempo fino al 30 ottobre 2021. In caso di rottamazione questa non deve essere precedente al 1 novembre 2020.

I contributi economici

Monopattini: contributo pari al 60% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di € 150;

Biciclette a pedalata assistita: contributo pari al 60% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di € 500;

Ciclomotori in categoria L (L1e, L2e, L6e) a propulsione 100% elettrica: contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di € 500, incrementabile di ulteriori € 250 (totale € 750) in caso di rottamazione di un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro 0, 1, 2 e 3.

Motocicli di categoria L (L3e, L4e, L5e, L7e) a propulsione 100% elettrica: contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di € 1.000, incrementabile di ulteriori € 500 (totale € 1.500) in caso di rottamazione di un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro 0,1, 2 e 3;

Auto a propulsione 100% elettrica e di importo imponibile inferiore a 50.000 €: contributo pari a € 2.000 incrementabile di ulteriori € 2.000 (totale € 4.000) in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2, 3, 4.

Incentivi a chi ha acquistato da novembre 2020

Un dato molto importante è la retroattività dell’incentivo ovvero è destinato a persone che “abbiano acquistato un mezzo di trasporto a propulsione 100% elettrica nel periodo compreso fra il 1° Novembre 2020 e il 30 ottobre 2021“ ovvero la data di scadenza del bando.

La procedura per presentare domanda è on-line, qui al link.

E un “mensile” a chi va al lavoro a piedi, bici o monopattino

Come in diversi comuni emiliano-romagnoli, vedi Modena, l’amministrazione intendere finanziare chi utilizza mezzi ecologici per raggiungere il posto di lavoro. Anche in questo caso un rifinanziamento. Riccardo Righi, assessore all’Ambiente: “Questa amministrazione continua con atti concreti ad essere protagonista della transizione ecologica, accompagnando i cittadini e la società in azioni e comportamenti finalizzati ad eliminare fonti di inquinamento. A breve rifinanzieremo anche il bike-to-work“.

Ecco il bando (qui) che da un contributo di 20 centesimi al chilometro (fino a un massimo di 50 euro mensili) se si va a lavorare a piedi, in bici (anche elettrica) o in monopattino. Sono stati stanziati 16mila euro. Nel 2020 allo stesso progetto avevano partecipato 131 cittadini, per oltre 10mila euro di contributi, e un totale di oltre 55.000 chilometri percorsi.

Ricordiamo anche il video dedicato ai più giovani per un uso corretto del monopattino.

