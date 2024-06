Caro ricarica, non ne possiamo più. Qualcuno intervenga

Dopo l’ennesimo aumento degli abbonamenti annunciato dal circuito Beagle Plug il caro ricarica diventa ormai l’incubo numero uno degli elettro automobilisti. Come siamo arrivati a tanto e perchè, ci chiede Marco, un assiduo lettore? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Le dinamiche di mercato? Assurdo: il Pun sta scendendo…

“P rendo spunto da quanto accaduto ieri e da voi riportato in uno specifico articolo circa i rincari ingiustificabili di Beagle Plug, che seguono a ruota quelli dei concorrenti negli ultimi mesi.

La frase adoperata è assolutamente scandalosa ed un po’ mi meraviglia anche il fatto che voi stessi la riportiate senza un minimo di indignazione:

La frase: “Abbiamo resistito il più a lungo possibile, ma le dinamiche di mercato ci impongono ora questo nuovo tariffario” non significa assolutamente nulla!!

Non c’è di fatto alcuna spiegazione al rincaro, visto che la componente energia continua a restare bassa da mesi (meno di 1/5 del prezzo di vendita) e visto che Beagle non ci risulta stia facendo investimenti cosi importanti nelle infrastrutture quanto meno dalle parti nostre.

Il caro ricarica del 30% non si giustifica

Come si giustifica un rincaro del 30% senza una motivazione tecnica? Dunque o Beagle sta seguendo un cartello commerciale con le concorrenti, oppure Enel, Eni ed A2A (i principali network di distribuzione) hanno rincarato i costi unitari per il roaming verso altri operatori, cosa che noi tutti abbiamo il diritto di sapere!! Se cosi fosse (ma anche nel caso in cui la responsabilità dei rincari fosse direttamente di Beagle), ci sarebbero tutti i presupposti per una azione sanzionatoria e per una richiesta urgente di trasparenza verso gli utenti!! Quali rincari sarebbero avvenuti nella filiera negli ultimi 6 mesi? Ricordiamo infine che i principali network di distribuzione hanno ricevuto e stanno ricevendo cospicui finanziamenti pubblici da Pnrr ed altri strumenti, europei e non, per le installazioni. Ebbene questi finanziamenti dovrebbero essere condizionati al rispetto di determinate regole. I finanziamenti sono pensati per aiutare la diffusione della mobilità elettrica in quanto processo industriale di interesse pubblico e dunque non è accettabile che su queste attività si faccia un lucro spropositato frenando di fatto l’adozione della tecnologia che quei bandi si prefiggono di favorire. In particolare non è ammissibile che il costo di una ricarica sia maggiore di quei circa 60 centesimi al kWh oltre i quali diviene addirittura più conveniente andare a carburanti, e dunque una condizione completamente contraddittoria rispetto al fine che con i finanziamenti si intende giustamente perseguire!! Per me abbiamo un doppio problema C’è dunque un doppio problema: la mancanza di libera concorrenza e di trasparenza, ed il comportamento irresponsabile e sprezzante degli operatori. Situazione, oltretutto, unica in Europa. Ed ovviamente uno dei numerosi motivi per cui in Italia la mobilità elettrica va cosi piano. Non si mira ad investire nel futuro ma a fare cassa scappa e fuggi, ai danni, per giunta, dei cittadini più virtuosi, e che lo siano per propria forte volontà o per convenienza personale, questo ben poco importa. Questo non è più ammissibile ed urgono dunque le necessarie azioni a tutela dei diritti dei consumatori (cosa che ad esempio in Francia è recentemente stata fatta!) „ . Marco Scozzafava

Così non va, ma Beagle Plug non può farci quasi nulla

Risposta- Così non va e non può andare avanti, su questo siamo tutti d’accordo. Da qui in poi, però, cominciano i nostri distinguo. Così non va e non può andare avanti, su questo siamo tutti d’accordo. Da qui in poi, però, cominciano

Nel caso specifico di Beagle Plug va ricordato che non possiede una sua rete di stazioni di ricarica sulla quale costruire un proprio tariffario in base alla differenza fra costi e ricavi. Opera solo sulle reti altrui, corrispondendo a ciascuna un prezzo a kWh stabilito da contratti bilaterali. Restano a suo carico i costi di gestione dei clienti, attraverso la relativa struttura Iot e i software proprietari relativi per fatturazioni e connessioni telematiche.

Il margine è strettissimo e certo non può assorbire gli aumenti praticati dagli operatori della ricarica sui fornitori, via via che vengono aggiornati i contratti. Tanto più in un panorama caotico, con tariffe le più diverse e distanti, dove un abbonamento flat prepagato consente ai clienti di scegliere le soluzioni di ricarica più costose, fino alle carissime ricariche HPC.

Il peccato originale della ricarica all’italiana: costi fissi alti, pochi utenti, e una rete piena di buchi

Veniamo ai gestori delle reti. Il Pun, cioè il puro costo dell’elettricità all’ingrosso a cui vanno aggiunte le altre componenti per l’approvvigionamento della materia prima energia, incide per una quota minoritaria sul prezzo della ricarica pubblica.

Molto più incidono i costi fissi per l’investimento in infrastruttura, la manutenzione, la gestione. Sono costi che si ripagano solo con alti volumi di vendita. Questo in Italia non avviene.

Troppe colonnine sono inutilizzate o sottoutilizzate, quindi costano e non generano ricavi. Gli operatori lamentano la scarsa penetrazione dei veicoli elettrici, e bastano i dati di vendita per confermarlo.

E’ altrettanto vero, però, che il 20-30% delle colonnine sono inattive perchè guaste o non collegate. Tantissime altre sono spuntate come funghi in siti assurdi e improponibili. E anche il servizio offerto in termini di efficienza e affidabilità, lascia molto a desiderare.

Dateci almeno un po’ di trasparenza

Insomma, i gestori, soprattutto i grandi, dovrebbero fare una pesante autocritica. Hanno lavorato e stanno lavorando come peggio non si potrebbe. Scaricare sugli utenti le proprie colpe, a parole e nei fatti, con tariffe spropositate, giustifica ampiamente la diffusa indignazione di tutti noi.

Pretendere trasparenza è il minimo. E qui aspettiamo che qualcuno intervenga (governo, Antitrust?) come ha fatto l’Autorità per la concorrenza e il mercato in Francia sollecitando tariffe più semplici e confrontabili, certezza sui costi, un disciplina unica per la fornitura del servizio.

Se una buona volta, poi, qualcuno fra i gestori della ricarica rendesse pubblici i dati sulla struttura dei costi, sarebbe un primo passi. Ci dicano almeno, bilanci alla mano, perchè e di quanto sono in perdita, visto che di questo si lamentano ogni giorno.

Enel e Be Charge (ENI), i due oligopolisti della ricarica a livello nazionale, sono entrambe società a controllo pubblico: per loro la trasparenza è un dovere.