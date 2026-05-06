Caro petrolio/ La Cina raddoppia in un mese l’export di tecnologie green













Benchè la guerra nel Golfo abbia concentrato l’interesse globale su petrolio e gas, rievocando i tempi della corsa all’oro nero, sono i produttori cinesi di tecnologie green a trarne il massimo profitto grazie ad aumenti record per le vendite di pannelli solari, batterie e veicoli elettrici.

Secondo i dati del think tank Ember le esportazioni cinesi di solare sono raddoppiate in un solo mese, raggiungendo 68 GW a marzo, con oltre 50 Paesi (tra questi anche l’Italia) che hanno registrato livelli record di importazioni.

Il solare guida la risposta alla crisi energetica

L’aumento dei prezzi di petrolio e gas ha colpito soprattutto i Paesi emergenti, spingendoli ad accelerare la ricerca di alternative. Asia e Africa stanno emergendo come i principali driver della domanda di solare, con crescite particolarmente marcate nei mercati più esposti alla volatilità energetica.

Non si tratta solo di una scelta ambientale, ma di sicurezza energetica: installare fotovoltaico significa ridurre la dipendenza da importazioni instabili e costose. Un segnale che riguarda da vicino anche l’Europa, dove il tema dell’autonomia energetica è ormai centrale.

Export in crescita anche per batterie ed EV

Accanto al fotovoltaico, crescono rapidamente anche altri segmenti chiave della transizione. Le esportazioni cinesi di batterie e veicoli elettrici sono aumentate del 38% in un solo mese, rafforzando un trend che vede queste tecnologie diventare sempre più rilevanti anche in termini economici.

Uno degli elementi più discussi è la cosiddetta sovracapacità produttiva cinese, soprattutto nel solare. Tuttavia, secondo l’analisi, questo fenomeno potrebbe essere un acceleratore della transizione.

Meno carbone e gas, ma anche meno petrolio

Il motivo è legato alla “legge di Wright”, secondo cui all’aumentare della produzione cumulata i costi unitari diminuiscono. La concentrazione industriale in Cina sta quindi contribuendo a ridurre rapidamente i prezzi globali delle tecnologie pulite, rendendole accessibili a un numero crescente di Paesi.

L’impatto delle tecnologie pulite si differenzia per settore. Il solare tende a sostituire carbone e gas nella generazione elettrica, mentre i veicoli elettrici incidono direttamente sulla domanda di petrolio. Partendo dall’analisi di questi dati uno studio realizzato da The University Western Australia conclude che è proprio questa combinazione – produzione di energia rinnovabile e elettrificazione dei consumi – a mettere in discussione il ruolo dominante dei combustibili fossili nel medio periodo.

Industria pesante: il prossimo banco di prova

Un passaggio chiave, aggiunge lo studio, riguarda i cosiddetti settori “hard to abate”. Grazie a elettricità a basso costo e batterie, stanno emergendo soluzioni per decarbonizzare acciaio, chimica e trasporti pesanti, con tecnologie come forni elettrici, pompe di calore ad alta temperatura, camion elettrici. Si tratta ancora di applicazioni in fase iniziale, ma il calo dei costi energetici potrebbe renderle rapidamente competitive anche in Europa, dove l’industria è chiamata a ridurre le emissioni senza perdere competitività.

Non è la prima volta nella storia che la crisi energetica stimola la diffusione di soluzioni alternative. Ma negli shock petroliferi del passato l’unica contromisura la riduzione dei consumi attraverso l’efficientamento energetico. Oggi le alternative vengono dalle nuove tecnologie green, ormai economicamente competitive e scalabili.