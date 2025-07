Caro La Russa, ci sono anche gli automobilisti elettrici

Caro La Russa, ci sono anche gli automobilsti elettrici. Appello al nuovo presidente dell’ACI affinché si ricordi di una categoria totalmente trascurata dai suoi predecessori.

Caro La Russa, l’ACI dovrebbe difendere i diritti di tutti, finora…

Un ente che si chiama Automobil Club d’Italia dovrebbe assistere tutti gli automobilisti, indipendentemente dal motore che hanno sotto il cofano (e le batterie ancor più sotto..). In questo l’ACI, a differenza degli omologhi europei, si è rivelata totalmente assente. Rivelando anzi più volte una netta preferenza per i motori tradizionali. Ora c’è un nuovo numero uno, più giovane (ha 45 anni) e, si spera un po’ più aperto mentalmente. A noi non interessa il cognome che porta: vogliamo giudicarlo dagli atti concreti, dalla voglia di spendersi per difendere i diritti anche delle minoranze. Qualche anni fa ci disse di essere egli stesso un automobilista elettrico, con una Fiat 500e. E di conoscere i problemi di chi ha fatto questa scelta in una grande città come Milano, non avendo la possibilità di ricaricare nel garage del palazzo in cui vive.

Prenda esempio dall’ADAC tedesco, sempre sul pezzo

Vorremmo dunque sottoporre al neo-presidente l’esempio di quel che un illustre omologo dell’ACI, ovvero l’ADAC tedesco. Un ente che si occupa continuamente di difendere i diritti (anche) degli automobilisti elettrici, con prove e indagini sul campo. Da ultimo segnaliamo un report sui problemi che si pongono a chi deve ricaricare in autostrada, senza disporre di app particolari. Denunciando mancanza di trasparenza, tecnologie poco intuitive e attivazioni della ricarica che complicano la vita invece di agevolarla. Con troppe colonnine che ancora non consentono di pagare con con bancomat o carta di credito e prezzi che possono essere superiori fino al 62% del fuori autostrada. Morale della favola: l’ADAC (di solito molto ascoltata) chiede al governo tedesco di istituire un’Autorità che vigili sulla jungla dei prezzi nell’auto elettrica. E nel frattempo pubblica 5 consigli di auto-difesa. Saprà mai la nostra amata ACI produrre qualcosa del genere?