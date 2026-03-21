Caro gasolio & auto elettrica: così ho risparmiato 34 euro in 1.200 km







Un viaggio di lavoro in Puglia, 1.200 km percorsi, due piacevoli soprese: tra Brindisi e Lecce la rete è capillare e diversificata, perciò ricaricare non è più un problema; con il caro gasolio delle ultime settimane viaggiando in auto elettrica si risparmia, e non poco. Ce lo conferma l’amico Marco Di Paola. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

“Vi scrivo per raccontarvi questa mia esperienza. Mi sono recato a Brindisi per lavoro, percorrendo in una settimana 1200 km e spendendo 86 euro circa di ricarica. Da questo viaggio ho tratto alcune conclusioni positive: quest’estate viaggiando in elettrico, il prezzo delle ricariche era pari o leggermente inferiore al diesel, mentre con i recenti aumenti la situazione si è ribaltata a favore dell’elettrico.

Considerando un consumo di 5 litri di gasolio ogni 100 km con un diesel avrei speso minimo 120 euro di carburante (prima che il governo tagliasse le accise, l’ennesima sovvenzione alle fonti fossili). Di crisi energetiche legate al petrolio ce ne sono state molte in passate e ce ne saranno molte di più in futuro. Pertanto l’elettrico è sicuramente la scelta vincente per il futuro, tenendo anche conto che ormai acquistare una auto elettrica ha costi quasi simili al termico.

E la ricarica in Puglia non dà problemi

La struttura di ricarica in Puglia l’ho trovata eccellente, almeno considerando il percorso che ho fatto io e le città che ho visitato. Nel tratto di strada da Andria a Brindisi durante il mio viaggio di andata e ritorno da casa ho caricato due volte alla stazione Electrip di Andria e una volta alla stazione IPlanet di Ostuni. Quest’ultima l’ho utilizzata per paura di trovare a Brindisi colonnine AC guaste o non funzionanti.

Per fortuna i fatti mi hanno smentito. Nella città di Brindisi, non solo al centro commerciale fuori città, ci sono colonnine fast di Electrip, Ewiva e Enel X in ottimo stato. All’interno della città ho trovato diverse stazioni in AC di Enel X perfettamente funzionanti: nei pressi della stazione, all’interno di un parcheggio di un supermercato Lidl ed in vari punti della città. Alla fine ho preferito caricare a una stazione AC di Enel X a 600 mt a piedi dal luogo dove ho alloggiato.

Una sera in cui non ha piovuto ed ero libero da impegni di lavoro, sfortunatamente ha piovuto quasi tutta la settimana, mi sono recato a Lecce. Anche qui ho trovato diverse colonnine fast di Ionity e Ewiva oltre a diversa colonnine in AC intorno al centro storico della città, ma alla fine ho caricato ad una colonnina AC di Plenitude a 600 mt dal cuore dalla città in comodo piazzale, perché ho potuto sfruttare il tempo in cui la macchina rimaneva parcheggiata, mentre ho visitato il centro storico della città. Consiglio vivamente a tutti di fare una passeggia per Lecce è sicuramente un luogo che merita per la bellezza dei monumenti e la possibilità di andare in bici o a piedi in tutta tranquillità.

Insomma la struttura di ricarica almeno delle arterie principali della Puglia e nei grandi centri non presenta più alcun problema„. Marco Di Paola

Il caro energia non risparmierà l’auto elettrica finchè non ci libereremo dalla schiavitù del gas

Risposta- La rete di ricarica c’è, anche in Puglia. Possiamo confermarlo per una recente esperienza personale. Sui prezzi di ricarica, invece, non vorremmo farci troppe illusioni: il caro carburanti, in particolare per il gas naturale, si riverserà anche sui costi dell’energia elettrica. Almeno finchè le centrali a turbogas continueranno a giocare un ruolo chiave nel sistema elettrico italiano, intervenendo nella generazione per l’89% del tempo. E questo è il conto che paghiamo per il ritardo nella transizione alle fonti rinnovabili. Non c’è motivo di pensare che i rincari delle bollette elettriche non si riverseranno anche sui prezzi alle colonnine, annullando nuovamente i vantaggi dell’auto elettrica.

Equità vorrebbe che al provvisorio taglio di 25 centesimi delle accise su benzina e gasolio corrispondesse un analogo intervento sui prezzi dell’energia elettrica per la ricarica. Ma qualcuno sarebbe pronto a scommetterci?