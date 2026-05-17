Caro energia: un piano in 20 mosse per uscire dalla schiavitù del gas







Caro energia: ecco un piano in 20 mosse per allineare l’Italia dell’energia ai più virtuosi Paesi europei. L’ha presentato Energy Square, nuovo think tank italiano che dà voce ai rappresentanti di alto profilo del mondo delle istituzioni, delle imprese, della ricerca, dell’energia, della finanza e della pubblica amministrazione. L’organismo ha riunito a Firenze oltre 80 protagonisti nel suo primo “Dialogo di Alto Livello” dedicato alla strategia energetica italiana ed europea.

Secondo il Policy Brief di Energy Square pubblicato ieri, l’Italia continua a pagare l’energia più cara d’Europa. La causa non è una sola ma un insieme di distorsioni strutturali che frenano elettrificazione e rinnovabili

Il documento propone venti misure operative per ridurre in modo stabile il costo dell’energia, rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la transizione elettrica. Al centro della strategia ci sono la riforma della fiscalità energetica, più investimenti in reti e accumuli, mercati elettrici più efficienti e una domanda finalmente flessibile. Una ricetta che guarda direttamente alla competitività industriale italiana e alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di gas.

Il peso del gas sulle bollette italiane

Secondo l’analisi di Energy Square, il sistema energetico italiano resta fortemente esposto alle oscillazioni internazionali del gas naturale. Oltre il 70% delle ore dell’anno vede ancora il prezzo dell’elettricità determinato dalle centrali a gas, con conseguenze pesanti per imprese e famiglie.

L’Italia importa circa i tre quarti dei combustibili fossili che consuma, con una bolletta energetica estera che oscilla tra 50 e 100 miliardi di euro l’anno. Una vulnerabilità che si traduce in prezzi elettrici industriali superiori alla media europea e in un impatto sociale crescente: oltre 2,4 milioni di famiglie sono in condizione di povertà energetica.

Per Energy Square il problema è anche tecnologico. Il sistema italiano disperde infatti più di 1.000 TWh l’anno sotto forma di calore, a fronte di circa 700 TWh di domanda utile. Da qui la necessità di accelerare l’elettrificazione di trasporti, edifici e industria.

Elettrificazione e rinnovabili come leva industriale

Il Brief sostiene che i sistemi elettrici siano mediamente tre volte più efficienti di quelli termici. Tecnologie come pompe di calore e auto elettriche possono quindi ridurre consumi e dipendenza energetica, a patto che il quadro normativo e fiscale non continui a penalizzarle.

Oggi, invece, in Italia il rapporto tra prezzo del kWh elettrico e quello del gas è tra i peggiori d’Europa. Accise e oneri di sistema rendono l’elettricità artificialmente meno conveniente, erodendo gran parte del vantaggio economico dell’elettrificazione.

Il documento propone quindi un riequilibrio fiscale: meno oneri sull’elettricità, revisione dei sussidi ambientalmente dannosi e maggiore utilizzo delle entrate ETS per finanziare reti, accumuli e misure sociali.

Rinnovabili frenate da autorizzazioni e infrastrutture

Un altro nodo centrale riguarda lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Nel 2025 l’Italia ha installato 7,2 GW di nuova capacità, ma l’eolico resta praticamente fermo. Secondo Energy Square, il problema non è la mancanza di progetti ma i tempi autorizzativi: circa il 70% delle richieste è bloccato nelle procedure VIA.

Il Brief propone di portare le nuove installazioni a 15 GW l’anno, attraverso aste più prevedibili, procedure accelerate e maggiore diffusione di PPA e Contratti per Differenza (CfD).

Ma senza reti e accumuli adeguati, avverte il documento, l’energia rinnovabile non riuscirà a tradursi in bollette più basse. Da qui la richiesta di accelerare il Piano Terna, sviluppare connessioni flessibili e programmare aste pluriennali per gli accumuli.

La flessibilità della domanda può abbassare i costi

Uno degli aspetti più interessanti del Policy Brief riguarda la gestione intelligente della domanda elettrica. Con i contatori di seconda generazione già diffusi in Italia, famiglie e PMI potrebbero beneficiare di prezzi dinamici orari, spostando consumi nei momenti in cui l’energia costa meno.

Secondo Energy Square, la flessibilità della domanda può ridurre in modo significativo i costi di bilanciamento e limitare gli investimenti più onerosi nelle infrastrutture.

Anche i veicoli elettrici, le pompe di calore e gli accumuli domestici possono diventare risorse attive della rete grazie a sistemi di demand response e, in prospettiva, al Vehicle-to-Grid (V2G).

Cinque priorità per ridurre davvero il costo dell’energia

Il Policy Brief sintetizza infine la propria agenda in cinque decisioni politiche immediate: riequilibrare la fiscalità a favore dell’elettricità, accelerare rinnovabili e repowering, ridurre l’esposizione al gas con contratti di lungo termine, investire rapidamente in reti e accumuli e rendere la domanda più flessibile.

Secondo Energy Square, queste misure potrebbero avvicinare l’Italia agli obiettivi del PNIEC, riducendo le importazioni energetiche fino a 10 miliardi di euro l’anno entro il 2030.

In un momento in cui il dibattito energetico italiano resta spesso concentrato sulle emergenze, il messaggio del Brief è chiaro: senza una strategia sistemica su elettrificazione, reti e mercato elettrico, il Paese continuerà a pagare il prezzo più alto della sua dipendenza dal gas.