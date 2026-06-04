Caro energia, Meloni dribbla i paletti di Bruxelles con la deterrenza nucleare







Caro energia, tutto in un giorno. La maggioranza alla Camera approva l’improbabile ritorno al nucleare “sostenibile” mentre l’Europa boccia gli sconti sui carburanti fossili “all’Italiana” con tagli temporanei e generalizzati alle accise e invita l’Italia ad adottare misure strutturali e mirate contro il caro energia. Ci concede una piccola flessibilità sul deficit pubblico, ma solo a condizione che sia utilizzata per finanziare quello sviluppo delle energie rinnovabili che il governo si impegnò a realizzare con il PNIEC (Piano nazionale integrato energia e clima), senza farlo.

Con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti, Montecitorio ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega che affida al governo il compito di definire entro un anno il quadro normativo per il nucleare di nuova generazione, dagli SMR (Small Modular Reactor) ai microreattori, passando per la gestione delle scorie radioattive, la ricerca sulla fusione e addirittura la produzione di idrogeno da elettricità termonucleare. Contro la crisi energetica, insomma, il governo Meloni segue la strada più tortuosa, lunga e costosa: guarda ai primi reattori nel 2034-2035, mentre resta inutilizzato il potenziale di crescita di fotovoltaico ed eolico. E’ la strada che darà più tempo alle lobby dei fossili per accumulare guadagni.

Bruxelles apre alla flessibilità, ma solo per le rinnovabili

Nello stesso giorno arriva però un messaggio molto diverso da Bruxelles. La Commissione europea concede all’Italia una parziale flessibilità fiscale, fino allo 0,3% del Pil all’anno tra il 2026 e il 2028 (grosso modo 14 miliardi), per affrontare le conseguenze della crisi energetica. Non si tratta però di un assegno in bianco. La Commissione specifica che queste risorse devono servire a rafforzare la resilienza energetica, sostenere investimenti strutturali e ridurre la vulnerabilità del sistema. Al contrario, vengono bocciati gli sconti generalizzati sui carburanti fossili, giudicati costosi, inefficienti e incapaci di affrontare le cause del problema.

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Bruxelles ricorda esplicitamente che le misure adottate dall’Italia contro il caro-energia valgono oggi circa lo 0,1% del Pil e potrebbero arrivare allo 0,3% se prorogate fino a fine anno. Avverte inoltre che la riduzione «non mirata» delle accise sui carburanti, come mostrato dall’esperienza della crisi energetica del 2022-2023, comporta «elevati costi fiscali» ed è «socialmente ed economicamente inefficiente». Più chiaro di così…

Tuttavia Giorgia Meloni canta vittoria: «È un risultato estremamente importante che in molti consideravano impossibile». La flessibilità sulla crisi energetica «ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia che colpisce le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, gli italiani» ha aggiunto.

Fatto sta che il taglio alle accise su carburanti in scadenza domenica 7 giugno (6,1 centesimi al litro delle imposte sulle benzina e di 12,2 centesimi di quelle sul gasolio) non potrà essere ulteriormente prorogato. Ai prezzi di oggi l’azzeramento dello sconto porterebbe la verde a due euro al litro, mentre il diesel a circa 2,1 euro. Un’alternativa, potrebbe essere quella dei voucher da concedere ad alcune categorie. Che siano specifici lavoratori (ad esempio gli autotrasportatori) o cittadini meno abbienti.

Barzellette nucleari. E gli obiettivi Pniec s’allontanano

La concessione della flessibilità condizionata da parte di Bruxelles arriva quando il nostro Paese è già in grave ritardo rispetto agli impegni assunti con il Pniec. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 l’Italia dovrebbe rapidamente raddoppiare la capacità installata di fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico. Le tecnologie sono mature e immediatamente disponibili, i costi sono competitivi e i tempi di realizzazione relativamente brevi, tre o quattro anni, se venissero davvero rimosse le barriere autorizzative e accelerati gli investimenti.

La scelta di concentrare il dibattito politico sul nucleare appare quindi incomprensibile, se non addirittura paradossale. E per amor di patria tralasciamo ogni commento sulle argomentazioni del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin addotte in conferenza stampa a sostegno dell’atomo: «Un piccolo reattore modulare occupa 3 campi di calcio. Per avere la stesa produzione, servono 3000 campi di calcio di pannelli fotovoltaici».

Restando in ambito calcistico, potremmo dire che il governo dribbla con il nucleare i paletti di Bruxelles e “butta le rinnovabili in tribuna“. Guadagna tempo, mantiene più a lungo possibile il gas naturale e i derivati del petrolio al centro del nostro mix energetico e assicura alle lobby legate ai combustibili fossili altri 15 anni di affari in posizione dominante.