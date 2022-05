Caro Brugola, ecco perché vince l’auto elettrica e l’industria dei motori a scoppio morirà. Dopo la controversa presa di posizione del patron delle viti (oltre 100 mila visualizzazioni), un intervento di parere opposto, scritto dall’ing. De Marco.

di Massimo De Marco*

“Trovo notevole contraddizione fra le sue affermazioni circa il fallimento della transizione all’auto elettrica e quelle sulla nascita della vostra azienda e l’invenzione che l’ha fatta crescere“.

Caro Brugola, le auto tradizionali sono più complesse e onerose

“Come proprietario di un’auto ibrida, una ibrida plug-in ed una totalmente elettrica ho potuto apprezzare i vantaggi di quest’ultima. In particolare il “Total Cost of Ownership“, nettamente a vantaggio dell’auto elettrica. Le auto ibride possono aver senso in un periodo di transizione (necessariamente breve), ma sono più complesse ed onerose di un’auto con una motorizzazione singola. Con più elementi costruttivi, maggior rischio di difettosità e costi di manutenzione. L’auto elettrica presenta anche il notevole vantaggio di RIDURRE I CONSUMI. Non solo per quanto riguarda il “carburante”, data la notevole efficienza del motore elettrico rispetto a quello a combustione interna. Ma, ad esempio, “non consuma i freni“, in quanto l’energia necessaria alla decelerazione e fermata del veicolo, viene in gran parte recuperata ri-caricando la batteria“.

Viviamo l’epoca dell’efficentamento Anche nelle case

“Ecco quindi che oltre alla morte dell’industria dei motori a scoppio, anche quella dei freni subirà notevole ridimensionamento. Viviamo in tempi nei quali l’autonomia energetica, l’efficientamento devono essere prioritari per la sicurezza nazionale Ed ecco che i sistemi di riscaldamento nelle nostre case non potranno più essere realizzati bruciando un combustibile. Con efficienze che vanno dal 70% di una caldaia tradizionale al 100% di una caldaia a condensazione. Invece dovremo utilizzare pompe di calore, che hanno efficienze di circa il 300%. Ecco quindi che assisteremo alla morte dell’industria della combustione. Sui motori elettrici stessi v’è una notevole ricerca per aumentarne l’efficienza e ridurre i costi. Evitando l’utilizzo di costosi materiali come le terre rare per i magneti permanenti. Come la ricerca elettrochimica sulle batterie porterà ad abolire l’utilizzo del cobalto ed altri ingredienti costosi, rari e provenienti da nazioni governate da dittatori schiavisti“.

Caro Brugola, chi si ferma è perduto

“Mediante l’utilizzo di sofisticati e potenti microprocessori, ora resi economici dal progresso dell’industria dei semiconduttori e con la stesura di complessi programmi di calcolo matematico, motori di economica costruzione possono raggiungere prestazioni ed efficienza elevate a tutti i regimi. Potrei farle numerosi esempi: dalla schiavitù abolita e poi sostituita da macchine automatiche, la morte di Nokia e l’ascesa di Apple (e poi tutti gli altri)… e naturalmente l’ascesa di Tesla (e poi tutti gli altri). E l’Italia? Non volendo essere volgare evito ogni commento su chi ha posseduto (in regime di monopolio interno) e gestito l’industria automobilistica italiana. Io quelli non li definisco nemmeno imprenditori ! Quanti anni ci metterà l’auto elettrica a soppiantare quella a combustione interna? 40 anni come la sua vite? Io credo molto, molto meno ! Come dice il proverbio: “chi si ferma è perduto“. *Corporate Applications Engineer Fiber Optic Business Unit Maxim Integrated Products

