Caro bolletta, ora costa meno un diesel?

Caro bolletta e auto elettrica. Cambia la guardia a Palazzo Chigi e molti giornali sparano con grande evidenza la stessa notizia: con il caro bolletta l’auto elettrica non conviene più. Sarà un caso? Fatto sta che molti lettori ce la segnalano, esprimendo le loro preplessità. Oltre a Marco e Francesco di cui riportiamo le mail, ci hanno scritto anche Marco Scozzafava, Mirco Baliviera e Umberto Antolini. Ricordiamo che potete inviare le vostre domande all’indirizzo info@vaielettrico.it.

“Leggo questa mattina un articolo del quotidiano Il Messaggero secondo il quale in un anno il costo per caricare una Opel Corsa elettrica (a parità di km) sarebbe passato da 33euro a 80…

Mi pare un po’ esagerato o sbaglio?

A casa l’anno scorso il costo medio al kWh era di 19cent, al di là delle tariffe fisse/variabili di casa, oggi caricare con abbonamento BeCharge costa 40cent o meno… Quindi al max da 33e a 60e (e quindi comunque più conveniente del benzina, peraltro calata per artificio rimozione accise).

Per me che ho sempre caricato alla colonnina non è cambiato nulla in 2 anni… Vantaggioso rispetto al carburante era già prima, vantaggioso rimane ora.

Cosa ne dite? „ Marco Ferraresi

RISPOSTA-Gli articoli comparsi oggi su molti giornali, compresi quelli citati da Marco e Francesco, riprendono pari pari uno studio diffuso dal portale Facile.it, che ha esaminato i consumi di alcuni modelli elettrici e li ha messi a confronto con veicoli simili alimentati a benzina o diesel alla luce del caro bolletta. In queste tabelle i risultati ottenuti:

Il sito ha elaborato le tabelle utilizzando medie di consumo e medie di costi di rifornimento assai discutibili e non del tutto chiare (quali auto, quali tariffe?). E ha fotografato la situazione di settembre scorso confrontandola con quella dell’anno precedente, il che è abbastanza arbitrario in un periodo di forte volatilità dei prezzi. Tant’è vero che oggi, un mese dopo, l’istantanea potrebbe già essere assai diversa. E’ evidente che così facendo si può ottenere il risultato che più fa comodo. La controprova potrebbero essere le discussioni, del tutto analoghe, che imperversavano anche l’anno scorso, quando secondo Facile.it la spesa di utilizzo dell’auto elettrica «era inferiore tra il 50% e il 70%», ma in pochissimi erano disposti ad ammetterlo.

Due pesi e due misure per valutare i consumi

Ma veniamo al merito dei dati.

I consumi medi utilizzati per il calcolo sono quelli dichiarati dalla casa in base al ciclo WLTP. Per le utilitarie segmento B, per esempio, si paragonano le medie di consumo di tre modelli non specificati per ciascuna alimentazione con «cilindrata 100-136 CV» (definizione testuale dal comunicato). Si presume così che le full electric percorrano 6,3 km con un kWh: è un dato abbastanza strano considerando che Hyundai Kona elettrica ne percorre 8,33, Renault Megane 8,12, Nissan Leaf 7,63, Skora Enyaq 7,52 e Tesla Model 3, pur di categoria superiore, 8,40.

Vorremmo sapere anche quali sono i modelli diesel presi in esame, ai quali viene attribuita una generosa percorrenza di 24,4 km/l, o benzina, altrettanto generosamente accreditati di 19,6 km/l. Lo stesso vale per i consumi medi degli altri segmenti, dove la scelta dei modelli da confrontare è altrettanto oscura e i dati medi altrettanto sfavorevoli alle elettriche, quanto generosi per le termiche.

Un kWh a 53 centesimi. Ma dove?

Non vanno meglio i raffonti sul costo del “pieno”. L’energia elettrica domestica è quella della tariffa di “maggior tutela”, aggiornata in tempo reale all’impennata dei prezzi dell’estate (0,535 €/kWh). Mentre è noto che quasi tutti i proprietari di auto elettriche utilizzano contratti bloccati sottoscritti sul mercato libero. O addirittura ricaricano gratis con il fotovoltaioco. I prezzi della ricarica pubblica sono quelli «medi alla colonnina di settembre 2021», il che non vuol dire nulla se non si specifica quali colonnine (lente, fast, ultrafast?), di quali operatori, e in che percentuale vengono utilizzate le une e le altre. Risalendo dalle cifre assolute al costo medio del kWh si evince che Facile.it ha calcolato sul 1.000 km di percorrenza una spesa di 0,53 euro a kWh. E chi mai, ricaricando regolarmente dalle colonnine pubbliche, non ricorre agli abbonamenti flat, spendendo attorno ai 30 centesimi a kWh?

Concludendo: il caro bolletta ha indubbiamente ridotto la convenienza dell’auto elettrica, ma certo non l’ha annullata, se non nelle simulazioni addomesticate. Fa riflettere, piuttosto, l’entusiasmo con cui la stampa le ha prese per oro colato.

