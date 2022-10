Caro bolletta e auto elettrica/2 Conti giusti e non c’è gara

Caro bolletta e auto elettrica/2: con i conti giusti non c’è proprio gara, scrive Giorgio, ingegnere elettrico che lavora nel settore energetico. Da buon ingegnere ha rifatto i conti della simulazione realizzata da Facile.it, ripresa da tutti i giornali, e già segnalata da molti nostri lettori come potete leggere qui. E li ha smontati così.

Sono un ingegnere, viaggio in Mustang Mach-e: ecco quanto spendo per ricaricarla

“Vi scrivo per fare luce su un articolo pubblicato sul sito de La Repubblica, ripreso anche da Milano Finanza.

In qualità di ingegnere elettrico non posso che essere un felicissimo possessore da qualche mese di una Mustang Mach-e extended 4WD. A fronte dell’unico svantaggio legato ai tempi e siti di ricarica, svantaggio che in pochi mesi si sta riducendo rapidamente (oramai le colonnine fastcharge sono sempre più numerose e vedere la macchina che si carica a 150 kW devo dire che mi da dei brividi) per il resto posso solo annoverare vantaggi. In primis piacere e silenziosità di guida che aumentano di molto il comfort di guida, in particolare dei miei tre figli che hanno sempre patito la macchina e con questa si trovano molto meglio. I rumori e le vibrazioni dei motori termici lasciamoli, per ancora tanti anni a venire spero, ai circuiti dove invece le competizioni con le elettriche mi intristiscono enormemente.

Malafede, ignoranza o problemi con l’algebra?

Mi occupo per lavoro di mercati dell’energia elettrica e del gas da ormai tanti anni e le cifre che ho letto nell’articolo mi fanno pensare o a malafede, ignoranza dei mercati o problemi con l’algebra.

Mi sono dilettato a tirare giù una tabellina con prezzi di questi giorni usando i consumi dati dall’articolo. Ho calcolato retroattivamente il costo dei combustibili per avere dei dati il più confrontabile possibile.

Mi chiedo solo come mai per le termiche si usino i consumi teorici, molto ma molto lontani da quelli reali, mentre per le elettriche mi sembra che si usino quelli reali, nel caso del segmento B forse anche peggiorativi. L’ipotesi della malafede a mio giudizio è la più fondata…

Da dove escono quelle tariffe assurde?

Detto ciò io a casa ho ancora per qualche mese una tariffa flat con un costo finito dell’energia di circa 0,30€/kWh (sarebbe più comodo usare i MWh ma pace) e quindi con quei prezzi la battaglia è spietata, qualsiasi termica a benzina o gasolio si allontana di anni luce dai miei costi.

La mia auto, segmento D, ha costi poco superiori ad un terzo di analoga termica, parlo ovviamente di consumi reali!!! Ma anche mi caricassi con le solite colonnine a 22 kW AC nelle quali la tariffa è di 0,450 €/KWh (tariffa al consumo BePower, se aderissi a tariffazione flat il prezzo sarebbe di gran lunga inferiore) il costo sarebbe sempre e comunque vincente, seppur in maniera meno vistosa.

La sconfitta si ha solo in caso di ricariche in DC fast e super fast, che però dovrebbero essere estremamente rare se non nulle. Ma anche qui, nel segmento D, in realtà raggiungeremmo un sostanziale pareggio se per le termiche usassimo consumi più realistici.

A ciò aggiungo alcuni aspetti legati ai mercati. Come tutti sappiamo tutto sommato il petrolio non ha visto rincari monstre, e tra l’altro gli stessi sono stati fortemente mitigati dal taglio delle accise del governo Draghi. Vorrei però ricordare che i suddetti tagli prima o poi verranno ripristinati e magari anche rimpolpati visto che in Italia, quando si vogliono trovare dei soldi, si prendono li.

L’energia elettrica invece, con i prezzi visti ad agosto, ha visto aumenti anche di circa 15 volte tanto (i prezzi in 18 mesi sono passati da 50€/MWh a cifre intorno agli 800€/MWh in alcune ore) e quindi è chiaro che il vantaggio “elettrico” è stato fortemente messo alla prova.

Il costo vero della ricarica è 0,30 euro a kWh

Ma ovviamente certi prezzi non possono certo rimanere e infatti ad ottobre, finalmente, stanno fortemente rientrando. Ieri, domenica 23 ottobre, la media giorno giornaliera sulla borsa elettrica è stata lievemente superiore ai 100€/MWh, ossia 10 c€/kWh.

Come vedete ipotizzare un prezzo di ricarica di 30c€/KWh come nel mio prospetto sul lungo termine è addirittura fin troppo cautelativo!!! Prima del casino sui prezzi dell’energia a casa un kWh si pagava mediamente intorno ai 20c€/kWh, chi più chi meno! Il gasolio invece da anni più o meno gira sempre tra 1,3 e 1,8€/lt.

Nelle tabelle mi sono permesso di calcolare il prezzo del singolo kWh elettrico che farebbe pareggiare i conti del costo kilometrico tra le varie tecnologie. Sono prezzi altissimi che sebbene siano stati reali per qualche settimana non sono sostenibili da nessun sistema economico mondiale, e i prezzi sui mercati di questi giorni sono solo la prova che gli operatori stanno sostenendo da tempo.

Insomma sia Le Repubblica che Milano Finanza hanno sbagliato molto ma molto grossolanamente i conti.„ Ing. Giorgio Garavagno

Prezzi del gas, come il venerdì nero a Wall Street

Risposta-Ringraziamo l’ing. Garavagno per questa analisi che sostanzialmente conferma quello che abbiamo scritto nella precedente risposta, ma lo supporta con dati e calcoli ben più accurati. Concludendo che l’auto elettrica a conti fatti è ancora vincente.

Aggiungerei che trarre qualsiasi conclusione da costi spot, rilevati in un arco di tempo limitato e per di più in coincidenza con una guerra tutta giocata sul ricatto energetico russo mi pare del tutto fuorviante. Sarebbe come valutare le performances dei propri investimenti finanziari l’indomani del venerdì nero di Wall Street.

