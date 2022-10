Caro bolletta 4/ Bufale sui costi dell’auto elettrica: ecco la mia verità

Solo bufale sui costi dell’auto elettrica, nonostate il caro bolletta. Bruno lo dimostra squadernando il report di tutte le ricariche effettuate negli ultimi quattro mesi, da quando gli è stata consegnata la sua VW ID3. Ha sempre ricaricato da colonnine pubbliche e ha viaggiato parecchio anche in autostrada. Ma i suoi conti smrntiscono inquivocalbilmente le stime di Facile.it riprese da tutti i giornali con altisonanti titoloni. Già contestata da Vailelettrico, peraltro, da più di un lettore e dall’associazione Motus-E la scorsa settimana.

Incommentabili gli articoli che ho letto

“Ho letto con interesse gli articoli pubblicati per controbattere articoli assolutamente irrealistici sui costi di ricarica di un’auto elettrica, nel particolare una Opel Corsa.

Credo che, al di là delle argomentazioni già esposte da altri ben più titolati di me, primo fra tutti l’ing. Naso, nulla di più solido per confutare articoli incommentabili sia quello di documentare l’effettivo utilizzo di una BEV e della sua ricarica.

Qui sotto descrivo i dati fondamentali fin qui raccolti mentre dispongo del report dettagliato di tutti gli utilizzi e ricariche del mio autoveicolo effettuate fino ad oggi completo di diversi fogli di calcolo che mi consentono di monitorare i consumi ed i costi di ricarica:

Il 31 maggio di quest’anno mi è stata consegnata una VW ID.3 PRO Performance 58 kWh di batteria.

58 kWh di batteria. Ad oggi percorsi 6.451 km di cui circa 2.830 in autostrada, 1.900 solo in città ed il resto su percorsi misti

di cui circa 2.830 in autostrada, 1.900 solo in città ed il resto su percorsi misti Acquistate ad oggi ricariche per complessivi 327,80 euro di cui 270,00 euro per 6 abbonamenti Flat da 45 euro, 50,00 euro per 2 abbonamenti Flat da 25 euro e 7,80 euro per le ricariche Pay per Use. Preciso che, nonostante i rincari comunicati ad ottobre dei costi dell’energia elettrica alla colonnina per chi ne faccia un uso saltuario, il costo dell’energia per chi sottoscrive abbonamenti Flat non è cambiato (perlomeno con il fornitore cui faccio affidamento).

di cui 270,00 euro per 6 abbonamenti Flat da 45 euro, 50,00 euro per 2 abbonamenti Flat da 25 euro e 7,80 euro per le ricariche Pay per Use. Preciso che, nonostante i rincari comunicati ad ottobre dei costi dell’energia elettrica alla colonnina per chi ne faccia un uso saltuario, il costo dell’energia per chi sottoscrive abbonamenti Flat non è cambiato (perlomeno con il fornitore cui faccio affidamento). Prelevati ad oggi 1.104,30 kWh di cui 982,81 kWh da rete pubblica di ricarica e 121,49 kWh da punti di ricarica gratuita.

di cui 982,81 kWh da rete pubblica di ricarica e 121,49 kWh da punti di ricarica gratuita. Ad oggi il consumo medio della vettura (misurato alla “spina”) risulta pari a 17,399 kWh/100km (ovvero percorrenza di 5,747 km/kWh).

Per la ricarica ho speso 0,287 euro a kWh

Il risultato è che il costo medio di acquisto dell’energia elettrica è stato pari a 0,297 €/kWh, ed il costo medio chilometrico è risultato pari a 0,052 €/km.

Tutto ciò con una autovettura che assicura notevole abitabilità, comfort e sicurezza (ADAS) al pari di vetture endotermiche il cui costo diviene molto elevato se si vuole poterle confrontare a parità di dotazioni e prestazioni (giusto perché si parla sempre e solo dell’esagerato costo delle BEV…).

Non dispongo di dati oggettivi per confutare in modo incontrovertibile chi sostiene che con i rincari dell’energia elettrica osservati ad oggi sia più conveniente un’autovettura a gasolio. Tuttavia, prima della ID.3 ero possessore di una FIAT 500L 1.4 T-Jet a GPL con la quale ho percorso 52.648 km per un consumo medio di GPL pari a 9,81 km/l. (ovviamente ho un file su cui ho tracciato tutti i rifornimenti effettuati durante il periodo di possesso di questa auto, sia di GPL che di benzina).

Con la vecchia 500L a GPL avrei speso il 148,7% in più

Considerato il costo odierno di gas rilevato oggi presso il distributore più vicino a me, pari a 0,759 €/l di GPL, il costo chilometrico odierno della mia precedente autovettura risulterebbe pari a 0,077 €/km, non considerando gli inevitabili costi di benzina necessari per l’avviamento ed il riscaldamento del motore prima della commutazione a GPL.

In pratica il costo unitario di percorrenza della mia precedente autovettura risulta il 148,70% del costo chilometrico del mio veicolo attuale.

Con buona pace di Facile.it, posso quindi documentare che sicuramente fra i miei due autoveicoli, utilizzando in modo intelligente le opportunità offerte dagli operatori di ricarica pubblica presenti sul suolo italico, i costi di esercizio dell’auto elettrica sono largamente inferiori a quelli un veicolo endotermico alimentato a GPL e ciò sia in virtù del minor costo per l’energia sia per il quasi assente costo di manutenzione (con il precedente veicolo ho sempre effettuato i tagliandi a scadenza previsti dal costruttore, eseguiti presso officina del costruttore medesimo).

E se avessi già il fotovoltaico allacciato…

Ovviamente il costo sarebbe ancora inferiore se potessi ricaricare la mia BEV all’interno del mio box privato. Cosa che al momento mi è preclusa per la posizione ostativa attualmente assunta dal responsabile delle autorimesse in cui esso si trova.

Ho letto, anche su altre testate, analisi poco verosimili partendo dai costi di ricarica domestica per utenti con contratti che fanno riferimento al mercato di massima tutela. Tale mercato, essendo per ora legato alla quotazione del gas naturale, in questo periodo sta subendo forti oscillazioni. Non posso valutarne i riflessi perché sono da molti anni con un contratto di fornitura in regime di mercato libero. Fatico comunque a credere che chi giunga ad acquistare un veicolo elettrico sia anche così poco accorto da essere rimasto nel mercato vincolato (o di massima tutela).

Costi fissi e costi variabili, occhio alla differenza

Ciò detto, per una chiara determinazione del costo dell’energia domestica, a prescindere dalla tipologia di contratto sottoscritto, occorre distinguere due tipologie di costi:

costi fissi: sono quelli legati alla gestione del contatore ed alla potenza impegnata. Nel dettaglio della bolletta, sono individuabili con voci come “€/cliente/mese” oppure “€/kW di potenza impegnata/mese” e che comprendono (con descrizioni differenti tra un fornitore e l’altro): Commercializzazione vendita Componente dispacciamento (DISPbt, parte fissa) Quota fissa di gestione contatore Quota di potenza impegnata IVA al 10% sulle suddette componenti fisse di costo

sono quelli legati alla gestione del contatore ed alla potenza impegnata. Nel dettaglio della bolletta, sono individuabili con voci come “€/cliente/mese” oppure “€/kW di potenza impegnata/mese” e che comprendono (con descrizioni differenti tra un fornitore e l’altro): costi energia: sono i costi direttamente dipendenti dalla quantità di energia elettrica consumata nel periodo di fatturazione e rappresentano quindi la quota variabile della propria bolletta. Questi costi sono chiaramente individuabili perché tutti riferiti a voci di prezzo con unità di misura espressa in “€/kWh”. Questi costi sono così descritti: Energia (per chi abbia un contratto multiorario la quotazione è dettagliata per 3 fasce di costo mentre per la mono oraria c’è un solo valore) Perdite di rete (definito da ARERA in 10,2% di Energia) Dispacciamento Corrispettivo di sbilanciamento Accisa sull’energia elettrica IVA al 10% sulle suddette componenti variabili di costo

sono i costi direttamente dipendenti dalla quantità di energia elettrica consumata nel periodo di fatturazione e rappresentano quindi la quota variabile della propria bolletta. Questi costi sono chiaramente individuabili perché tutti riferiti a voci di prezzo con unità di misura espressa in “€/kWh”. Questi costi sono così descritti:

Dovendo determinare il costo di ricarica della propria autovettura dal proprio contatore domestico, i costi da considerare sono solo i costi variabili.

Il risparmio effettivo? Per me almeno il 65%

I costi fissi sono invece già corrisposti per il solo fatto di disporre presso il proprio domicilio di una fornitura di energia elettrica. E sono dovuti al fornitore sia che si consumi nulla (costi variabili a zero) o che si consumi molto (costi variabili che crescono con proporzione lineare rispetto al consumo totalizzato). I costi fissi sono quindi associati unicamente al fatto di disporre di una fornitura di energia elettrica che garantisca il funzionamento dei nostri elettrodomestici e dell’illuminazione del nostro appartamento.

Il costo variabile totale dell’energia elettrica attualmente definito nel mio contratto, rinnovato a luglio, è pari a 0,169090 €/kWh (IVA compresa) ovvero 169,09 €/MWh.

Questo vuol dire che se incrementassi i consumi domestici annuali di circa 1.400 kWh per alimentare dal mio contatore la mia auto, i costi della mia fornitura domestica aumenterebbero solo di 236,73 euro in un anno. (se qualcuno si chiedesse perché stimo un consumo da ricarica di soli 1.400 kWh, ciò dipende dal fatto che quando affronto un viaggio lontano da casa è inevitabile il ricorso alla rete pubblica per ricarica del veicolo – stimo di consumare in un anno in totale meno di 1.740 kWh).

Dunque, se veramente le diverse testate giornalistiche che finora si sono spese in ardite valutazioni economiche volessero invece fare un servizio di divulgazione corretto a beneficio di tutta la popolazione, dovrebbero esplicitare come il costo di ricarica di un veicolo elettrico sia sempre inferiore al costo di rifornimento di carburante di un veicolo endotermico equivalente e sia ancora più conveniente nel caso la ricarica sia domestica.

Con un ragionevole costo unitario dell’energia elettrica domestica stimabile intorno a 0,200 €/kWh nel mercato libero (sarebbe interessante vedere diverse bollette di altri utenti oltre a me e diversi operatori del servizio elettrico) la ricarica nel proprio box costerebbe meno del 65% della ricarica pubblica quando questa già garantisce costi competitivi rispetto al costo dei carburanti fossili.

Dati alla mano, qualcuno riesce a smentirmi?

Sono aperto a qualsiasi confronto con chi voglia documentare che il proprio autoveicolo diesel abbia un costo unitario di percorrenza inferiore ad un elettrico. In modo credibile però e non con valori di omologazione WLTP che nessun conducente riesce a riprodurre nell’utilizzo reale. Al momento, sulla base delle sole rilevazioni che ho effettuato nel tempo con un precedente veicolo a GPL e l’attuale elettrico, mi riesce (molto) improbabile ritenere ci si riesca.

Un cordiale saluto„ Bruno Deroma

-Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico-