Carlo d’Inghilterra raddoppia le entrate della Corona con l’eolico off shore

Grazie alla scelta di investire nell’eolico off shore, Carlo d’Inghilterra ha raddoppiato le entrate finanziarie della Corona. Nel 2023, il Crown Estate ha guadagnato 1,1 miliardi di sterline, rispetto ai 668 dell’anno precedente grazie ai proventi delle rinnovabili.

E pensare che lo prendevano in giro per le sue “manie” ecologiste, perché si faceva riprendere andando in giro in bicicletta, per aver istallato pannelli solari sul tetto del castello di Windsor o per rifornire la sua Bentley di biocarburanti.

Invece Carlo III d’Inghilterra grazie agli investimenti nell’eolico off shore è la dimostrazione che far bene bene all’ambiente, alla fine, paga sempre. Alle sue sostanze personali, ma anche a quelle collettive.

Oltre a dare energia a 11 milioni di case con l’energia prodotta dagli impianti del Mare del Nord, ha contribuito tra tasse e oneri vari con 4 miliardi di sterline alle casse pubbliche negli ultimi dieci anni.

Carlo non gestisce gli investimenti, ma ha influito sulla scelta dell’eolico off shore

Va detto che Carlo d’Inghilterra – per legge – non gestisce direttamente gli affari del Crown Estate. Ma lo influenza e segna la direzione in cui indirizzare gli investimenti. E le sue posizioni sono note fin dagli anni Settanta quando ha cominciato a parlare sul tema dell’allarme climatico.

E non intende fermarsi. Come ha ricordato il Sole 24-Ore, Carlo dopo “le 36 centrali eoliche offshore operative sui territori marini di proprietà della Corona, che insieme generano 11,8 gigawatt” arriverà a gestire impianti che “dovrebbero generare 30GW di energia “pulita entro il 2030”. God save the green king.

