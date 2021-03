Carlo fa pochi km, che auto scegliere? Vaielettrico risponde

Carlo fa 7-8 km al giorno e vuole un consiglio sull’auto da scegliere. Saverio chiede come mai la 500 ha listini più cari dei concorrenti.Vaielettrico risponde.

Carlo vuole che non inquini e…non sia a pedali

“QElettrica…ibrida…benzina…gas…gasolio… ma non a pedali. Non vorrei avere il dubbio di essere il danneggiatore delle future generazioni. Se qualcuno ha tempo per rispondermi, lo ringrazio fin da ora. Cordiali saluti“. Carlo Amagliani uale auto e’ più adatta a chi ,come me, percorre circa 7…8 km/giorno, che non e’ interessato a costi di manutenzione, consumo, prestazioni? Il taxi per me non e’ comodo. È irrinunciabile che produca il minor inquinamento possibile, dalla sua costruzione, rifornimenti, infrastrutture per usarla, smaltimento alla fine.

“Per lavoro uso tutti i giorni una 500, rossa con la scritta della mia azienda, una sciccheria che parcheggio ovunque a Roma e dintorni. Il titolare ha guardato anche la 500 elettrica, ma mi dice che costa un botta rispetto ad altre auto di questa taglia. Da quando le Fiat costano più della concorrenza?“. Saverio F., Roma

–— Leggi anche: citycar, conviene elettrica o a metano? Vaielettrico risponde

Risposta: l’elettrico soluzione ideale. Quanto alla 500…

Per Carlo – Da escludere un’auto a gasolio, per mille ragioni a partire dal chilometraggio giornaliero. Poi, dipende dal budget a disposizione: per una percorrenza così limitata una citycar elettrica sarebbe perfetta. Possiamo presumere che i 7-8 km siano percorsi soprattutto in città, dove l’auto a batterie ha i consumi più contenuti Con necessità di ricaricare un paio di volte al mese al massimo. Il tutto senza inquinare, con costi di gestione minimi e tagliandi meno frequenti e costosi di auto a benzina, ibrida o a metano. Resta il problema del prezzo iniziale, che però è in parte risolto grazie agli incentivi statali. Esempio: si sono appena aperte le prenotazioni della Dacia Spring, un’elettrica a 4 posti che parte da 19.900 euro. Ma con una vecchia auto da rottamare, il prezzo scende sotto i 9.500 euro, concorrenziale con le citycar a benzina più vendute.

Per Saverio – Il prezzo della 500, più alto della concorrenza, è frutto di una precisa scelta della Fiat. In sede di presentazione il capo del marchio torinese, Olivier Francois, parlò di “un’auto per la città, ma sexy, la Tesla della citycar“. Con una cura dei dettagli non da utilitaria. Ma non siamo sicuri che il management subentrato dopo la fusione con PSA, la pensi allo stesso modo…

————————————————————————————————–