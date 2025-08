Caricatore guasto nella Peugeot e-208: “Non è un caso isolato…”

Caricatore guasto nella Peugeot e-208: un lettore sostiene che non si tratta di un caso isolato. E di avere sofferto lo stesso problema sulla Opel Corsa-e, modello gemello. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Caricatore guasto nella Peugeot: “Stesso problema con la Corsa-e…”

“Vi invio copia della PEC inviata per chiedere una riparazione in garanzia di un guasto importante, che sembra Peugeot non voglia riconoscere nonostante 2 auto su 2 in famiglia abbiano avuto lo stesso problema: ‘Con la presente mi rivolgo a voi descrivendo la seguente situazione. L’autoveicolo Peugeot 208E targa …. intestato a mia figlia Elena è attualmente fermo presso la concessionaria Peugeot di Pesaro, con la diagnosi di sostituzione caricatore batteria di trazione. Prezzo di listino del pezzo € 2.300. Anch’io posseggo un BEV Opel Corsa targa…, gemella della 208E, che nel luglio 2023 ha sofferto dello stesso problema, risolto in garanzia, anche se oltre i termini, per cui vi ringrazio. Ora due guasti eguali su due auto gemelle mi sembra una coincidenza veramente singolare. Ed è forte il sospetto che si tratti di un componente difettoso, per cui vi chiedo di voler considerare anche per questa riparazione valida la garanzia della Casa. Altrimenti dovremmo considerarci preda di un destino avverso. Ma io non credo al destino’. Vi terrò aggiornati della situazione “. Luigi Solazzi

Risposta. Si è parlato più volte, sui forum e anche sul nostro sito, dei problemi di ricarica della Peugeot e-208. Ergo: ci sembra di poter dire che le aspettative di Luigi, nostro lettore di lungo corso, siano legittime. E meritino una risposto adeguata da parte del costruttore.