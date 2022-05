Care auto, quanto ci costate. Ma se foste tutte elettriche?

Care auto, quanto ci costate! Ma facciamoci una domanda e proviamo a darci (per gioco) una risposta: cosa succederebbe alle nostre tasche se il trasporto su strada fosse esclusivamente elettrico? Gli italiani spenderemmo di più o di meno nel loro complesso? Calcolarlo potrebbe essere un esercizio interessante per capire se la transizione elettrica, certamente auspicabile dal punto di vista ambientale, lo sia anche per l’insieme dei consumatori-automobilisti e con costi sostenibili per l’Azienda Italia. E se addirittura fosse un vantaggio?

Stabilrlo richiederebbe analisi molto sofisticate. Ma noi proveremo a fare due conti grossolani, un puro esercizio di logica. Senza alcuna pretesa di scientificità, intendiamoci.

Nel 2021 abbiamo speso 180 miliardi (+15,7%)

Ogni analisi dovrebbe partire tuttavia da un dato: quanto spendiamo in un anno per l’acquisto e l’esercizio dei nostri autoveicoli? La risposta ce la fornisce l’Osservatorio Autopromotec che, in vista della rassegna fieristica che si terrà a Bologna la settimana entrante, dal 25 al 28 maggio, ha messo insieme dati proventienti da innumerevoli fonti, dall’ Istat all’Aci, dal Ministero dei Trasporti all’Ania. Nel 2021, ha calcolato, abbiamo speso in Italia più di 180 miliardi di euro. Una cifra che corrisponde al 10,2% del Pil dello scorso anno. E assomma a poco meno dell’intero importo del Pnrr. Ecco nel dettaglio le principali voci si spesa.

La cifra spesa nel 2021, aggiunge lo studio, è superiore del 15,7% rispetto a quella del 2020, anno che aveva risentito degli effetti della pandemia da Covid-19.

Il conto più salato? Il carburante (60 miliardi)

C’è un numero che salta agli occhi: la prima voce di spesa è l’alimentazione, che sul 99% dei veicoli, ancora termici, è in sostanza benzina o gasolio. Da notare che i quasi 60 miliardi spesi per fare il pieno superano di gran lunga i 44 miliardi per l’acquisto di nuovi veicoli. Di conseguenza, minori costi di alimentazione potrebbero più che compensare i maggiori costi d’acquisto. E’ così?

Supponiamo che…I conti della serva

Supponiamo che il pieno di elettroni costi mediamente il 30% meno di un pieno di carburante (molti obietteranno che il divario è molto maggiore) e che un’auto elettrica costi, come si dice normalmente, il 50% più di una termica. Avremmo il seguente risultato: dai 104 miliardi di oggi delle due voci sommate, si passarebbe a 106 miliardi (40 di alimentazione e 66 di acquisto9 con un parco veicoli tutto elettrico.

Slalom fra maggiori costi e risparmi voce per voce

Ma dobbiamo poi aggiungere la manutenzione e la riparazione (oggi 35 miliardi), l’RCA (oggi 17 miliardi e oltre), le tasse automobilistiche (6,5 miliardi). Totale: 58,5 miliardi. Per le auto elettriche la prima voce va almeno dimezzata, la seconda ridotta di almeno il 30%, la terza azzerata per i primi 5 anni, poi ridotta del 75%. Perciò togliamo 17,5 miliardi di manutenzione, circa 6 miliardi di assicurazione, almeno 4 di bollo. Totale 27,5 miliardi. La differenza a favore dei veicoli elettrici è di 31 miliardi.

Nel conto complessivo passaremmo insomma dai 162,5 miliardi di oggi a 133,5 di un ipotetico parco auto full electric. Sarebbero 29 miliardi di euro risparmiati ogni anno.

Ventinove miliardi in meno: così è (se vi pare)

Voi cosa ne pensate? Ve lo chiediamo ben consapevoli che la maggior parte delle obiezioni, nel merito e nel metodo, sranno più che giustificate.

