Cardinali (Unrae) sul click day: “Un successo? Non saprei, ma non esulto”

Di nuovo un click day che polverizza il fondo incentivi in poche ore: cosa ne pensa l’industria automobilistica? «E’ presto per giudicare, ma non esulto. Non è così che decolla l’auto elettrica in Italia». Stiamo parlando con un polemico Andrea Cardinali, Direttore generale Unrae, l’Associazione che rappresenta i costruttori auto esteri in Italia.

Lo incontriamo a Bologna a margine della presentazione del libro “UNRAE 2025: I nostri primi 75 anni. Dialogo, progresso e passione nella storia dell’automotive italiano” ospitata dallo stand ACI nell’ambito del Salone Auto e Moto d’Epoca in svolgimento nel quartiere fieristico del capoluogo emiliano.

Allora, Direttore, si aspettava un altro sold-out, questa volta del valore di quasi 600 milioni di euro?

«In tutta onestà, all’inizio no. Quando è partito l’impianto generale degli incentivi sembravano talmente infarciti di paletti, che ci chiedevamo se avessero già nomi e cognomi di quelli che potevano aspirare ad ottenerli. Strada facendo, però, ci siamo resi conto che la platea degli aventi diritto era molto più ampia di quanto pensassimo. Perchè comunque le aree funzionali, peraltro allargate tre giorni fa dall’Istat includendo 368 nuovi comuni, cubano il 55% della popolazione italiana e…»

E in più hanno “salvato” anche i residenti di Comuni cancellati dalla precedente lista delle FUA: cosa ne pensa?

«La non retroattività è l’unica cosa che non mi sento di criticare in questa ultima tornata di incentivi».

Cosa critica invece? Tutto il resto?

«Per esempio, l’Isee: allargata fino a 40.000 euro annui, non è stata un ostacolo. Avevamo già visto che nella precedente tornata del MIT metà degli incentivi con rottamazione erano andati a famiglie con l’Isee sotto i 30.00 euro. Poi abbiamo cominciato a tastare il polso alle concessionarie e alla fine abbiamo capito che sarebbero andati molto meglio di quanto pensassimo. Di qui a dire che sia normale che nel click day evaporino 600 milioni in un giorno… onestamente non so dire. Dovrei basarmi sul gossip e di gossip ne sta girando a non finire. E’ veramente prematuro commentare o fare ipotesi o commenti basati su quello».

Si dimostra almeno che l’interesse per l’auto elettrica c’è, è d’accordo?

«E’ ovvio, altrimenti non sarebbero andati esauriti. Ma è anche ovvio, visto che veniamo da mesi di stasi generata dall’ annuncio prematuro».

Stasi che ha visto comunque aumentare la quota di mercato oltre il 5%…

«Sì, certo: ma siamo sempre a un quarto della penetrazione europea. Io guardo sempre l’insieme. Se stiamo lì a giubilare perché dal 4,9 siamo passati al 5,2% siamo dei poveretti. Quando gli altri fanno il 15, il 18, il 20 o il 30% di cosa stiamo parlando? Anche perché quelli che stanno meglio di noi non sono solo gli scandinavi: sono i bulgari, i greci, i portoghesi. Allora la preoccupazione rimane. Se questa è una fiammata dopo la quale si riferma tutto fino a non so quando, non so dire se è un successo»

Anzi, per le case auto potrebbe essere un problema in più….

«E’ sempre lo stesso problema: noi abbiamo delle fasi di accumulo dal momento dell’annuncio al momento in cui si accende la luce verde. Poi c’è il click day e di nuovo la stagnazione. E’ inutile giubilare perché per tre mesi avremo il 10% di quota dell’elettrico. Alla fine i numeri vanno visti nella media. E’ quella che conta. Aggiungo una considerazione più ampia: la penetrazione percentuale su un mercato che sta al 20% sotto il 2019, che a sua volta non era nemmeno un anno di picco, è un successo in discesa. Le percentuali contano ma sono i numeri assoluti che fanno la differenza per l’industria automobilistica».

Nessuna schiarita per l’automotive in Italia?

«Le case auto si riorganizzano per campare su un milione e mezzo di nuove immatricolazioni. Ma guardiamo al parco circolante: in quanto tempo riusciremo a rimpiazzare quaranta milioni di vecchie autovetture con veicoli più evoluti, efficienti e meno inquinanti? In 27 anni? Ma fra 27 anni quello che immetti sul mercato oggi sarà già archeologia».

Quindi, cosa prevede?

«Guardi, il bilancio lo faremo fra qualche mese. Tuttavia aggiungo un’ altra cosa. Quelli spesi oggi negli incentivi erano soldi destinati alle nuove colonnine. Questo è il vero peccato originale di tutta l’operazione. E quei soldi sono avanzati perchè chi ha vinto le gare ha rinunciato. Non sono riusciti a far installare le colonnine a chi doveva farlo».

Ok, ma gli operatori della ricarica non le hanno fatte perchè, senza un parco circolante adeguato, la ricarica è un business in eterna perdita…

«Che l’infrastruttura sia l’uovo e le macchine la gallina è fuori di dubbio. Ma anche pensare che uno si compri l’auto elettrica scommettendo che un giorno ci sarà la colonnina è onirico. I treni? Prima fai i binari, poi partono i treni… Per far decollare la motorizzazione in Italia hanno fatto l’Autostrade del Sole. L’hanno fatta prima, senza chiedersi se c’erano le macchine. Ma di che parliamo?».