Carburanti alternativi: è il nuovo mantra del PPE per il 2035

Il Partito popolare europeo (Ppe), vincitore delle elezioni l’8-9 giugno, intende ammorbidire il ban 2035 per le auto termiche, rilanciando la formula dei carburanti alternativi. E’ uno dei punti del programma di legislatura, discusso nei giorni scorsi in una riunione di partito in Portogallo. Lo scrive Reuters che ha visionato la bozza del documento programmatico.

Il Ppe ha conquistato 188 seggi su 720 nel nuovo Parlamento europeo e sarà la forza più influente nella coalizione che guiderà l’Unione europea assieme a socialdemocratici (S&D) e liberali (RE). E sembra avere tutta l’intenzione di annacquare lo stop alle auto termiche dal 2035.

Dopo il via libera agli e-fuels, tornerebbero in pista anche i bio carburanti

Già al momento del varo furono ammesse le motorizzazioni termiche a e-fuels (carburanti sintetici), su richiesta della Germania. E nel 2026, quando sarà riesaminato l’impianto della direttiva, potrebbero rientrare fra i veicoli definiti a zero emissioni, tutti quelli a carburanti alternativi. In primis i bio fuels (carburanti derivati da materie prime), sponsorizzati dall’Italia.

La bozza con le linee programmatiche del Ppe discussa in Portogallo prevede infatti di “rivedere le norme per la riduzione di CO2 per le nuove auto e furgoni per consentire l’uso di carburanti alternativi a zero emissioni oltre il 2035“, scrive Reuters. Quali potrebbero essere i carburanti alternativi non è specificato. Ma la stessa bozza invita a “sviluppare una tecnologia all’avanguardia per i motori a combustione“.

Ursula von der Leyen fa l’equilibrista fra il suo Ppe e gli alleati socialdemocratici

La riconfermata presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, anch’essa aderente al PPE, non potrà prescindere dalle indicazioni del suo partito. Del resto già in campagna elettorale, candidandosi per il secondo mandato, aveva preannunciato una revisione dell’agenda verde europea in senso più pragmatico e meno ideologico.

Tengono il punto invece i socialdemocratici di S&D che vorrebbero mantenere l’impianto del Green Deal contro i cambiamenti climatici.

Il dilemma del voto a rischio del Parlamento Ue: un appoggio dalla Meloni o dai Verdi?

Sull’esito finale della contesa sarà decisivo l’appuntamento del 18 luglio, quando il Parlamento europeo, con voto segreto, dovrà dare la fiducia a Ursula von der Leyen e alla sua nuova Commissione. Se la von der Leyen dovrà ricorrere all’appoggio esterno della destra di ECR guidata da Giorgia Meloni, la revisione della direttiva 2035 sarà una certezza.

Prospettiva opposta se l'”aiutino” verrà dal fronte dei Verdi (verdi/ALE) o se la “maggioranza Ursula” sarà autosufficiente, come nella precedente legislatura.