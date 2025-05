Fossili addio: crollano il prezzo del carbone e la produzione di shale oil

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nuovi segnali per la crisi dei combustibili fossili. Il prezzo del carbone termico trasportato via mare è crollato ai minimi degli ultimi quattro anni. Mentre i produttori di petrolio “shale” americani denunciano un rallentamento della produzione. Secondo gli analisti, il mercato del petrolio da scisto ha bisogno di un prezzo del greggio sopra i 65 dollari per essere profittevole

I segnali arrivano da molto lontano, uno dall’altro, ma hanno un comune denominatore. E non a caso riguardano i due Paesi che si stanno confrontando per il dominio economico a livello globale. Il crollo del prezzo del carbone si sta verificando in Cina, a causa della produzione record, combinata con scorte elevate e una domanda in rallentamento.

Carbone, sovrapproduzione cinese e stoccaggi pieni

ll crollo del prezzo del carbone in Cina è figlio del suo stesso successo. E arriva un biennio di rialzi storici, innescati dalla crisi energetica post-invasione dell’Ucraina e dall’impennata della domanda elettrica globale. Tuttavia, l’eccesso di produzione – spinto da miniere aperte in Cina, India e Indonesia – sta ora saturando il mercato.

La Cina, primo produttore e consumatore mondiale di carbone termico, ha registrato quest’anno un picco nella produzione interna. Questo ha ridotto le importazioni e aggravato la pressione sui prezzi. Anche l’India, secondo consumatore mondiale, sta affrontando un eccesso di offerta, con stoccaggi già colmi.

L’eccessiva produzione della Cina ha causato un eccesso di domanda di carbone, in particolare nelle partite spedite via nave

Solo un decimo del carbone termico estratto viene commercializzato via mare. Ma proprio questa fetta del mercato sta subendo gli effetti più pesanti. Paesi esportatori come Indonesia, Australia, Sudafrica e Colombia sono particolarmente esposti, con società come Glencore e Drummond che hanno già annunciato tagli produttivi.

L’Europa, impegnata a ridurre la propria dipendenza dal carbone, osserva con interesse questo calo dei prezzi, là dove viene ancora utilizzato. Per lo più nei paesi nordici e orientali. Quasi nulle l’effetto sul mercato italiano, dove i consumi rimangono rimane marginali e limitati solo alle centrali in Sardegna. Anche se è in atto un tentativo per non chiudere del tutto le centrali, come previsto per la fine dell’anno.

In questo senso si sono espressi di recente, gli amministratori delegati di Eni ed Enel: Claudio Descalzi e Flavio Cattaneo hanno dichiarato che andrebbero tenute per coprire eventuali emergenze. Come accaduto con l’inizio dell’invasione in Ucraina da parte della Russia, con la riduzione delle importazioni di gas fornito da Mosca alla Ue.

Shale oil, in perdita con il petrolio sotto i 65 dollari

I dirigenti delle principali compagnie petrolifere statunitensi lanciano l’allarme: la crescita dello shale oil negli USA sta rallentando, con implicazioni significative per il mercato energetico globale. Secondo un recente sondaggio della Federal Reserve Bank di Dallas, i produttori di shale necessitano di un prezzo del petrolio di almeno 65 dollari al barile per raggiungere il pareggio, evidenziando le sfide economiche del settore.

Negli ultimi anni, l’industria dello shale oil ha affrontato un calo della produttività dei pozzi e un aumento dei costi operativi. Questo ha portato a una riduzione degli investimenti e a una maggiore cautela da parte delle compagnie, che ora si trovano a dover bilanciare la produzione con la sostenibilità economica.

Il rallentamento dello shale oil negli Stati Uniti potrebbe avere ripercussioni sul mercato energetico globale, influenzando i prezzi del petrolio e la sicurezza energetica di diversi paesi. In particolare, l’Europa potrebbe dover rivedere le proprie strategie di approvvigionamento energetico, considerando alternative più sostenibili e diversificate.

