Energia da carbone: in Cina e India è in calo per la prima volta dagli anni ’70

Per la prima volta dagli anni Settanta, la produzione di elettricità da carbone è diminuita contemporaneamente in Cina e in India, i due maggiori consumatori mondiali di questo combustibile fossile. Il dato emerge da un’analisi del Centre for Research on Energy and Clean Air, commissionata dal sito di informazione climatica Carbon Brief.

Il passaggio è stato definito “storico” dagli analisti, è non è per nulla una esagerazione. Perché potrebbe segnare una fase nuova per il sistema energetico globale. In particolare, per la lotta alle emissioni di CO₂ nell’atmosfera. Secondo i dati del centro di ricerca, nel 2025 la produzione elettrica da carbone è calata dell’1,6% in Cina e del 3% in India. Un evento che non si verificava dal 1973. E che rompe una tendenza durata decenni, in cui la crescita economica dei due Paesi era andata di pari passo con un aumento del consumo di carbone.

Alla base c’è soprattutto l’espansione senza precedenti delle fonti rinnovabili. In Cina, il 2025 ha segnato un nuovo record: oltre 300 GW di nuova capacità solare e più di 100 GW di eolico installati in un solo anno. Numeri impressionanti: superano di oltre cinque volte l’attuale capacità elettrica complessiva del Regno Unito. Una crescita che ha consentito di coprire l’aumento della domanda di energia senza ricorrere a nuova produzione da carbone. Accelerando di fatto la sostituzione delle fonti fossili con quelle pulite.

Anche l’India ha registrato progressi significativi, con l’aggiunta di 35 GW di solare, 6 GW di eolico e 3,5 GW di idroelettrico. Secondo l’analisi, la crescita delle rinnovabili ha contribuito per il 44% alla riduzione dell’uso di carbone e gas rispetto alla media dei cinque anni precedenti:. E’ la prima volta che l’energia pulita gioca un ruolo così rilevante nel contenere la produzione elettrica da carbone nel Paese.

Il quadro, tuttavia, resta complesso. In India, circa il 36% del calo dei combustibili fossili è stato favorito da condizioni climatiche più miti. Mentre un ulteriore 20% è legato a una crescita più lenta della domanda di base. Ondate di calore estremo, con un aumento dell’uso dei condizionatori, potrebbero quindi rimettere sotto pressione il sistema elettrico.

Il possibile picco globale del carbone è stato finora rinviato anche da fattori geopolitici. La guerra in Ucraina e l’aumento dei prezzi del gas hanno spinto molti Paesi verso il carbone. Perché più economico e facilmente disponibile. L’Agenzia Internazionale per l’Energia aveva lanciato l’allarme un anno fa. Dopo il rimbalzo post-pandemia, la produzione elettrica da carbone avrebbe potuto restare vicina ai massimi storici almeno fino al 2027.

La Cina dinostra che si può investire nelle rinnovabili e sostenere lo stesso la crescita senza ricorrere al carbone

Eppure, i dati più recenti suggeriscono che qualcosa sta cambiando. Considerando che Cina e India sono responsabili di oltre il 90% dell’aumento delle emissioni globali tra il 2015 e il 2024, una riduzione strutturale e duratura del carbone in questi due Paesi potrebbe rappresentare il vero punto di svolta per la transizione energetica mondiale. In particolare, la strategia cinese di investire massicciamente nelle rinnovabili mostra come sia possibile sostenere la crescita economica riducendo allo stesso tempo la dipendenza dai combustibili fossili. Un segnale che, se confermato nei prossimi anni, potrebbe anticipare il declino definitivo del carbone a livello globale.