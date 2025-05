Carbone ed elettrico insieme? In Cina 100 camion a batteria in una miniera

Carbone ed elettrico insieme? In Cina 100 camion a batteria in una...

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il carbone ecosostenibile? Letteralmente è un paradosso, nella realtà della Cina ha la sua logica. Abbiamo scritto della nave a emissioni zero che trasporta carbone (leggi). Ora arrivano ben 100 camion a batteria e guida autonoma in servizio nella produzione energetica “più sporca”.

Trasporto del carbone: in nave e camion elettrico

La logica della scelta di una nave elettrica per il trasporto del minerale è legata al fatto che oggi la Cina non può fare a meno del carbone, ma sta lavorando per moltiplicare le fonti rinnovabili. Una produzione record (leggi) e sta iniziando a calare l’inquinamento grazie all’energia pulita e ai veicoli elettrici (leggi).

Un movimento duplice che nella scelta della nave elettrica è legata anche alla tutela dei fiumi. In altri termini del carbone non posso fare a meno, ma non devo inquinare aria e acqua. Come recita un celebre moto del pragmatismo che governa il capitalismo di Stato cinese: “Non importa se il gatto è bianco o nero, purché catturi i topi”.

La stessa logica viene applicata nella miniera a cielo aperto di Yimin, nella Mongolia Interna. Qui la flotta di 100 camion minerari elettrici a guida autonoma Huaneng Ruichi è entrata in servizio. Il frutto dell’accordo tra China Huaneng Group Co (China Huaneng) con Xuzhou Construction Machinery Group Co. (XCMG), Huawei Technologies (Huawei) e State Grid Smart Internet of Vehicles.

Ogni camion trasporta 90 tonnellate di carbone

I camion elettrici per l’industria mineraria Huaneng Ruichi possono trasportare un carico di 90 tonnellate e funzionare ininterrottamente fino a temperature estreme di -40 °C. Il veicolo progettato senza cabina di guida, utilizza batterie al litio-ferro-fosfato da 564 kWh, che consentono la sostituzione in meno di 6 minuti, la ricarica completa in massimo 1 ora e un’autonomia di circa 60 km. La velocità di ricarica, ma soprattutto il veloce battery swapping permettono di rendere funzionale il sistema di trasporto ai tempi dell’estrazione mineraria.

Transizione energetica e digitale. Huawei Cloud fornisce il servizio cloud di guida autonoma per veicoli commerciali (CVADCS) che utilizza una mappa basata su crowdsourcing per aggiornamenti in tempo reale sulla posizione operativa. Ciò consente una rapida ottimizzazione del percorso, riduce i tempi di attesa e migliora l’efficienza operativa. Insomma si evitano tempi morti, percorrenze inutili e così si risparmia pure sui consumi.

Transizione energetica e digitale con la guida autonoma che tutela la sicurezza dei lavoratori

La miniera è alimentata da una rete 5G-Advanced (5G-A) e permette una sinergia tra veicoli, cloud e rete. Non sarà la prima miniera che utilizzerà mezzi elettrici, ne esistono anche in altre parti del mondo (leggi), come assicura Li Shuxue, presidente di Huaneng Inner Mongolia Eastern Energy, sottolineando l’impegno a sostituire i veicoli termici con veicoli elettrici per realizzare «miniere sicure, intelligenti ed ecosostenibili».

Transizione energetica e digitale con la guida autonoma che tutela la sicurezza dei lavoratori

La miniera è alimentata da una rete 5G-Advanced (5G-A) e permette una sinergia tra veicoli, cloud e rete. Non sarà la prima miniera che utilizzerà mezzi elettrici, ne esistono anche in altre parti del mondo (leggi), come assicura Li Shuxue, presidente di Huaneng Inner Mongolia Eastern Energy, sottolineando l’impegno a sostituire i veicoli termici con veicoli elettrici per realizzare «miniere sicure, intelligenti ed ecosostenibili».

La transizione digitale emerge anche nella guida autonoma che permette una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori. «Una sfida fondamentale per salvaguardare la sicurezza del personale e delle attrezzature, migliorando al contempo la produttività, in condizioni di lavoro estreme come temperature gelide ad altitudini elevate e forti piogge, neve e polvere».

Zhang Ping’an, direttore esecutivo di Huawei, ha sottolineato che il brand ha fornito algoritmi di intelligenza artificiale per l’estrazione mineraria. Questi consentono un rilevamento preciso per veicoli autonomi che possono sostituire l’uomo in ambienti ostili e poco sicuri.

LEGGI anche “Ammoniaca: il carburante quasi perfetto (automobili a parte)” e guarda la VIDEO intervista al professor Alessandro Abbotto

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –