“Carbon tax” alle frontiere e tagli alla CO2: intesa all’Ue

Via libera alla grande riforma del mercato del carbonio e alla “carbon tax2 alle frontiere che completano il piano climatico europeo “Fit for 55”. L’accordo tra Parlamento europeo e governi europei raggiunto ieri dopo un negoziato durato 30 ore, alza le ambizioni dell’Unione sulla riduzione delle emissioni di CO2. Si articola su tre pilastri: aumento dei tagli alle emissioni; revisione della carbon tax; dazi alle frontiere basati sulle emissioni.

Il tasso di riduzione delle quote proposte accelererà, con un calo del 62% rispetto al 2005 entro il 2030 (contro il precedente 43%). Questo significa che le industrie inquinanti dovranno ridurre le loro emissioni del 62%.

Per coprire le proprie emissioni di CO2 i produttori di elettricità e le industrie ad alta intensità energetica (acciaio, cemento, ecc.) nell’Ue dovranno acquistare “permessi inquinanti” sul mercato europeo delle quote di emissione (Emissions Trading System ETS). Creato nel 2005, si applica al 40% delle emissioni del continente. Le quote totali create dagli Stati diminuiscono nel tempo per incoraggiarli a emettere meno.

L’Ets coprirà anche i trasporti via mare, oltre a quelli su gomma, il riscaldamento e, in futuro, gli inceneritori.

Il ricavato andrà a costituire un Fondo sociale per il clima con una dotazione di 86 miliardi di euro. Servirà a tutelare i cittadini erogando veri e propri aiuti diretti alle famiglie, ma anche a finanziare interventi strutturali di risparmio energetico e sostituzione di energie fossili con energia da fonti rinnovabili.

La ‘carbon tax’ alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), infine, applicherà il prezzo della CO2 dell’Ue ai prodotti importati di alcuni settori, per consentire alle imprese europee di competere il più possibile ad armi pari con quelle di Paesi dove le politiche del clima sono meno stringenti, evitando delocalizzazione e perdita di posti di lavoro.

Sarà anche uno strumento per costringere i Paesi terzi esportatori ad adottare a loro volta misure climatiche in linea con l’Accordo di Parigi. In concreto, le aziende importatrici dovranno acquistare dei certificati per pagare le emissioni dei prodotti inquinanti in ingresso in Eiropa, pagandole allo stesso prezzo previsto nell’Unione

L’accordo raggiunto ieri fra Commissione europea, Consiglio Ue ed Europarlamento riguarda anche i tempi di introduzione della carbon tax. Il nuovo sistema sarà adottato in modo graduale dal 2026 al 2034.

Le compagnie di navigazione pagheranno per tutte le loro emissioni di CO2, metano e protossido di azoto dal 2026. Dal 2027 un Ets separato riguarderà trasporti su strada e edifici, La carbon tax sarà a carico dell’industria energetica, ma sarà inevitabile che gli aumenti siano scaricati anche sui consumatori finali. Il Fondo sociale da 86,7 miliardi (fino al 2032), come abbiamo visto, servirà anche ad attutirne l’impatto.

