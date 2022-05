Carabinieri sempre più a emissioni zero. Via all’installazione di 69 wall-box nelle stazioni delle unità forestali ed agroalimentari. Giustamente i militari che si occupano di tutela ambientale si spostano sempre più con veicoli elettrici. In particolare nel monitoraggio di parchi nazionali e aree naturalistiche.

Nel 2020 il ministero della Transizione ecologica ha assegnato oltre 150 auto green ai reparti dei carabinieri che fanno servizio nei parchi nazionale e tutelano la biodiversità. Ci sono anche investimenti sulle barche, in particolare a Venezia, e in genere una forte attenzione alla mobilità sostenibile.

Carabinieri: una livrea tutta green

Le 69 wall box che saranno consegnate ai carabinieri sono green anche nella livrea, il verde è il colore dominante. Vito Zinni della Nrg4You: “Noi abbiamo personalizzato le 69 wall box del nostro cliente Global IT, che ha vinto il bando nazionale. Nei giorni scorsi abbiamo iniziato le installazioni, siamo partiti con Napoli e stiamo procedendo in tutto il territorio nazionale: da Bolzano a Lampedusa“. L’appalto nazionale, come detto, è stato vinto dalla Global IT, presente da 8 anni nel mercato elettrico. “Da oltre tre anni, inoltre, stiamo puntando, con enorme entusiasmo, sul mercato delle rinnovabili e dei dispositivi ad esso associati. Tra cui quello le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici“.

La Nrg4You, oltre a questa commessa si occupa di installare totem. Ad esempio nel comune di Vietri sul mare, nella costiera amalfitana, con l’utilizzo personalizzato di maioliche artistiche locali. Nei totem, oltre alla colonnina di ricarica, si sommano altre funzioni. “Il monitoraggio ambientale, la video sorveglianza, ma anche il servizio informazioni e la pubblicità“. Facendo quindi della colonnina un punto di riferimento anche per i turisti.

