Cara VW, non ci serve la ID.8, vogliamo le piccole

Cara VW, non ci serve un altro grande Suv come la ID.8: per essere virtuosi nei fatti, e non a parole, servono auto piccole. Chiamatele ID.1, ID.2…ma piccole.

Cara VW, dacci la ID.1, non dei Suv lunghi 5 m.

Herbert Diess ha postato su LinkedIn. L’idea è di costruire un Suv-ammiraglia delle dimensioni di un modello a benzina venduto solo negli Stati Uniti, l’Atlas. Un bestione lungo la bellezza di 5,05 metri, più ancora La notizia che la Volkswagen lavora alla ID.8 è trapelata da una bozza di discorso sulla strategia del Gruppo che il n.1su LinkedIn. L’idea è di costruiredelle dimensioni di un modello a benzina venduto solo negli Stati Uniti,Un bestione, più ancora

Audi Q8, tanto per rendere l’idea. E conferma un trend (preoccupante) seguito un po’ da tutto il made in Germany: passare sì all’elettrico, ma con modelli di grandi dimensioni, con cui fare profitti più facilmente. Da pochi giorni la BMW ha presentato la dell’tanto per rendere l’idea. E conferma un trend (preoccupante) seguito un po’ da tutto il made in Germany: passare sì all’elettrico, ma con modelli di grandi dimensioni, con cui fare profitti più facilmente. Da pochi giorni lala iX , una super-macchina con una super-batteria da 111,5 kWh. E la Mercedes non è da meno: la sua , una super-macchina con una super-batteria daE la Mercedes non è da meno: la sua EQS ha un pacco esagerato, da 107,8 kWh. Certo, queste sono le ammiraglie delle due marche. Ma sembra farsi strada un tacito accordo tra la UE e i maggiori costruttori, a salvare capra e cavoli: fai le auto che ti pare, purché viaggino a emissioni zero. ha un pacco esagerato, daCerto, queste sono le ammiraglie delle due marche. Ma sembra farsi strada un tacito accordo tra la UE e i maggiori costruttori, a salvare capra e cavoli: fai le auto che ti pare, purché viaggino a emissioni zero.

Grandi auto con enormi batterie? No grazie…