Cara Tesla, la tua App di ricarica è tutta da rifare

Cara Tesla, devi migliorare la tua App di ricarica per renderla fruibile ai proprietari di auto elettriche di altre marche, comprensibilmente interessati a sfruttare gli ottimi Supercharger. Ma devi renderla più semplice e più trasparente. E non sfruttarla come un cavallo di Troia per vendere la gamma dei tuoi prodotti.

Nella nuova puntata della sua videorubrica “Elettrospiegone”, il nostro Luca Palestini attacca il mostro sacro californiano su un tema ben diverso da quelli che vanno per la maggiore in questi mesi, come i dati di vendita, il bilancio, il ruolo politico del fondatore Elon Musk.

Lo spunto gliel’ ha dato Stefano, in questa lettera in cui denuncia la “stangata” tariffaria subìta, lui teslaro convinto e non pentito, nel Supercharger di Brescia. Dove, ricordiamolo, ha pagato la tariffa massima diurna di 049 euro/kWh per tutta la durata del rifornimento solo perchè ha connesso l’auto alle 20,59, un minuto prima che scattasse quella notturna di 0,39 euro applicata dalle 21 in poi.

Tesla, dice Palestini, dovrebbe avvertire con chiarezza che sul prezzo della ricarica fa fede il minuto di inizio della sessione. I possessori di Tesla, che non utilizzano la App potendo fruire della tecnologia Plug&Charge, dovrebbero saperlo per esperienza.

Ma tutti gli altri, costretti a ricorrere all’App? Come possono saperlo se l’informazione non è evidenziata, ma sepolta tra una miriade di clausole contrattuali e proposte commerciali? Ecco: se Tesla vuole riconquistare la fiducia degli EV driver, un po’ appannata di questi tempi, deve radicalmente rivedere la sua App rendendola “user frendly” per la funzionalità di ricarica. Aprendosi davvero agli esterni e magari abbinandola a una tessera RFID.

