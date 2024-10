Cara Noemi, con la mia Opel Mokka elettrica funziona così (benissimo)

L’ira di Noemi che si sente truffata dall’auto elettrica acquistata a “scatola chiusa”, una Opel Mokka elettrica, ha animato il dibattito tra i nostri lettori. Il suo racconto ha totalizzato infatti quasi 100 mila visualizzazioni ed è stato commentato 191 volte. Nel suo scritto, Carlo non ne fa cenno. Ma raccontandoci come utilizza lo stesso modello, con grande soddisfazione, di fatto le risponde.

di Carlo Mecali

Sono un felice possessore di una Opel Mokka elettrica del 2021 acquistata usata nel 2022 con appena 12.000 km, risparmiando 10.000 euro sul nuovo. In caso di acquisto dell’usato con meno di due anni, consiglio vivamente di estendere la garanzia biennale della casa per altri 3 anni al costo vantaggioso di € 500. Stando così al riparo da eventuali guasti di componenti costose, per fortuna non verificatesi.

Pochi chilometri all’anno. E in vacanza basta organizzarsi un po’

Vivo in una cittadina a pochi km da Roma. Percorriamo in famiglia pochi km all’anno circa 8.000 e usiamo l’auto prevalentemente per piccoli spostamenti nel centro abitato e dintorni. In estate siamo andati in vacanza una volta in Puglia e due volte in Calabria senza alcun problema.

Abbiamo pianificato il primo viaggio con l’app di NextCharge più pratica di abrp. Per andare in Calabria ci siamo fermati per ricaricare a Vairano dopo 192 km percorsi, per 20 minuti (colonnina da 110 kw). La prima volta facendo colazione, la seconda a Pontecagnano dopo 120 km (colonnina da 75 kw), per 20 minuti a pranzo. L’ultima sosta a Lauria dopo 140 km (colonnina da 50 kw) per 30 minuti. Siamo arrivati a destinazione con il 60% della batteria.

Al ritorno stesse soste in ordine inverso ed arrivo a casa con il 30% di batteria. Utilizzati tutti i 160 kw/h dei due abbonamenti. Siamo arrivati a destinazione con un confort mai visto con la precedente auto a benzina.

Certo, abbiamo impiegato un’ora e 10 minuti in più rispetto alla benzina, ma non ci è pesata più di tanto, in cambio della piacevolezza del viaggio.

Ecco i miei consumi. Ma le ricariche hanno avuto in due anni aumenti vertiginosi

Il costo delle ricariche fast in questi due anni ha subìto un aumento vertiginoso passando da 0,36 cent a kw/h agli attuali 0,90 cent. Paradossalmente quando a casa l’energia costava 0,43 cent al kw/h conveniva caricare alle colonnine fast a 0,36 cent. Attualmente a casa costa 0,13 cent, pertanto conviene caricare alle colonnine fast solo in occasione di lunghi viaggi.

In estate siamo tornati in Calabria e l’abbonamento più conveniente per il viaggio è risultato essere quello di enelx con 49 euro per 80 kw/h, giusti giusti per l’andata di 550 km. Attivando l’abbonamento un mese prima di partire abbiamo fatto coincidere il rinnovo prima della data prevista per il ritorno avendo altri 80 kw/h sufficienti per arrivare a casa con 20-30% di batteria residua.

Unica pecca, il limite di potenza delle colonnine utilizzabili di 150 kw/h che ha condizionato la scelta delle soste. In autostrada sono ormai tutte sopra i 300 kw.

In autostrada viaggiando ad una media di 120 km/h consumiamo circa 18 kw/h per 100 km. In città la Opel Mokka elettrica consuma 15 kw/h per 100 km in inverno, mentre 13 kw/h in estate.

Non servono le maxi batterie. Piuttosto, mi aiuta molto avere il fotovoltaico sul tetto

Il bilancio di questi due anni è estremamente positivo e non baratterei i miei 300 km di autonomia 50 kw/h (oggi diventati 400 con il modello nuovo da 54 kw/h) con altre auto meno belle della Mokka, che abbiamo scelto per le sue linee.

A mio avviso ritengo che una batteria intorno ai 50 kw del peso di 300 kg sia la misura giusta per la maggior parte delle auto elettriche garantendo un’autonomia di circa 400 km.

Con il diffondersi delle colonnine fast ad ogni autogrill sull’autostrada, quindi ogni 50 km, il problema dell’autonomia limitata diverrà trascurabile o almeno ampiamente sopportabile senza troppe pianificazioni e paura di trovare colonnine fuori uso.

Non ha molto senso montare batterie da 500- 600 kg per avere un’autonomia di 600 km con notevoli aggravi di peso dell’auto di consumi e costi.

A casa abbiamo un impianto fv da 4,2 kw/h senza accumulo che ci consente di caricare l’auto spesso gratis arrivando a realizzare percentuali di autoconsumo intorno al 60%.

Il problema? Mia moglie non la molla più

Una riflessione sui costi di ricarica. Caricando a casa senza fv servono 2 € per fare 100 km; caricando alle colonnine fast con

l’abbonamento enelx (49 € per 80 kw/h) servono 11 € per 100 km; caricando senza abbonamento a 0,90 al kw/h servono 16 € per 100 km (ipotizzando un consumo in autostrada a 120 Km/h di 18 kw/h per 100 km.).

Ho solo un problema con la mia Opel Mokka elettrica: mia moglie da quando l’ha provata non ha più voluto guidare la Panda gpl, che quindi sono costretto ad usare io.

Un saluto a tutti.

