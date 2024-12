Cara Mediaset, è questa la verità dell’elettrico

Cara Mediaset…Stiamo ricevendo molte mail di appoggio dopo il servizio che, su “Dritto e rovescio” (Rete 4), ridicolizzava i consumi delle auto elettriche. Tanto più che la nostra video-replica su YouTube è stata fatta cancellare, per ragioni di copyright. Pubblichiamo tre tra i tanti messaggi ricevuti a info@vaielettrico.it

Cara Mediaset, guarda quanto consumano le mie due EV

“Scrivo in risposta al servizio mandato in onda da ‘Dritto e Rovescio‘. Sono del parere che sia giusto rispondere sempre a qualsiasi informazione sbagliata, oltretutto in questo caso anche faziosa. Avendo due auto elettriche, mi trovo quotidianamente a discutere di questo tema e mi sono quasi stancato. Però non bisogna arrendersi: più ritardiamo la transizione alle auto a zero emissioni e più le case automobilistiche europee rimarranno indietro. Approfitto per darvi due numeri sintetici sui costi e tralascio tutti gli altri vantaggi. In 5 anni e 100.000 km di E-Golf ho caricato principalmente a casa spendendo circa 4.000 euro di energia elettrica. Manutenzione quasi zero, ho cambiato solo il filtro abitacolo. Non ho pagato il bollo. Posso dire tranquillamente che con un’auto a benzina avrei speso minimo 8.000 euro in più. Lo scorso anno ho deciso di vendere una Golf metano ed acquistare un altra auto elettrica. Ero orientato sulla Volkswagen ID.3. Ma quando ho valutato il rapporto qualità/prezzo, a parità di prezzo ho acquistato quasi a malincuore una Tesla Model 3 e dopo 30.000 km sono più che soddisfatto“. Alberto Pasini

Ripetete il viaggio: stessa auto e stesso percorso, per ristabilire la verità

“Esprimendo solidarietà e ringraziandovi per il lavoro svolto, colgo l’occasione di proporvi una risposta efficace. La miglior replica a Mediaset (al netto di meritevole segnalazione di servizio discutibile) sarebbe ripetere il viaggio da parte vostra. Stessa auto, stesso percorso, con una modalità corretta e reale di chi, come noi tutti, facciamo ogni giorno con le nostre (meravigliose) auto elettriche. Così da smentire in maniera sostanziale la ‘faziosità’, voluta e intenzionale, del servizio“. Leonardo Muti

Cara Mediaset, pensavo che fare giornalismo e informazione fosse un’altra cosa…

“Non posso condividere l’esperienza di guidare un’auto elettrica, posso però dire che pensavo che fare giornalismo e informazione fosse un’ altra cosa. Sul ritiro del Vostro video… Beh, speriamo in tempi migliori“. Guido Rosso

Risposta. Grazie a tutti per i messaggi e i commenti. E anche per il suggerimento di ripetere il viaggio per raccogliere i dati giusti di consumo e verificare quante soste di ricarica sono effettivamente necessarie. Resta il fatto che da una parte d’è un piccolo sito fatto da un gruppo di appassionati come il nostro e dall’altra una potenza mediatica come Mediaset. Ma un po’ di indignazione, almeno quella, ce la possimo ancora permettere. Qui sopra riproduciamo il VIDEO in cui riepiloghiamo tutta la faccenda, che conta già 52 mila visualizzazioni su YouTube.

