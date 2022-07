Cara Isoradio, dicci anche delle ricariche in autostrada

Cara Isoradio, informaci anche sulla situazione delle ricariche in autostrada. È la richiesta di Ivone, un lettore che vive in Francia e viene in Italia per le vacanze. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Cara Isoradio, dai notizie sui distributori di benzina, perché non parli delle colonnine?

“Durante i miei viaggi in autostrada, spesso mi sintonizzo su Rai-Isoradio per avere notizie aggiornate sul traffico. Qualche volta mi è capitato di sentire che un’area di servizio non aveva più carburante, o in sciopero, o affollatissima. Vi segnalo questo interessante post pubblicato su LinkedIn, in occasione del primo “esodo estivo” in Francia. Le app dei servizi di ricarica permettono di sapere quante colonnine sono libere, ma qualche volta forniscono dati non corretti. Inoltre non ti fanno sapere se ci sono code alle colonnine e se alcune sono occupate abusivamente. Sarebbe utile che Isoradio offrisse anche notizie specifiche per gli elettromobilisti, soprattutto durante le vacanze. Potreste contattare la redazione e chiedere di fornire questo servizio a nome di tutti noi? Se Isoradio non fosse interessata, potreste cercare radio che trasmettono in streaming, e potrebbero offrire il servizio, magari in collaborazione con voi? Potreste coinvolgere più radio: nord, centro, sud e isole. Buone vacanze a tutti gli elettromobilisti”. Ivone, dalla Francia.

Richiesta giusta: ci sono le app, ma la radio…

Risposta. Il post a cui fa riferimento Ivone fotografa la situazione delle ricariche sull’autostrada da Parigi a Tolone, profondo Sud, in un giorno di esodo estivo. Situazione confortante, con tutte le stazioni disponibili, tranne una Ionity con tutti gli stalli occupati solo per pochi minuti. Venendo all’Italia: la richiesta a Isoradio di tenere d’occhio anche le ricariche, oltre che i distributori, ci sembra legittima. E la faremo presente a chi dirige il canale di pubblica utilità della Rai. È vero che si programmano le ricariche basandosi normalmente sulle app del telefonino, dato che non sempre il navigatore dell’auto è così preciso e aggiornato. Ma è vero anche che mentre si guida, soprattutto se si è soli in auto, si fa riferimento alla radio e non certo al cellulare, per ovvie ragioni di sicurezza. Sapere se la tal stazione è indisponibile (o se ne state aperte di nuove sul tragitto) può essere un’info preziosa. Tanto più in ora che Free to X inaugura una colonnina dopo l’altra.