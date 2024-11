Car sharing V2G con Renault in Olanda: assieme a We Drive Solar, MyWheels e il Comune di Utrecht, parte il primo servizio con di ricarica bidirezionale.

Car sharing V2G con 500 auto in grado di bilanciare la rete

Renault fornirà 500 auto elettriche: si parte con le nuove R5, a cui seguiranno R4, Megane e Scenic, tutte dotate della tecnologia V2G (Vehicle-to-grid). We Drive Solar fornirà e gestirà le stazioni di ricarica bidirezionali. MyWheels, principale piattaforma di car sharing in Olanda, gestirà la flotta. Grazie a questo patto a tre, Utrecht compie un audace passo avanti verso una mobilità più sostenibile. Coniugando il servizio di condivisione delle auto a un modo innovativo di bilanciare la rete elettrica cittadina grazie alla ricarica bidirezionale. Utrecht è una delle città europee più avanzate nell’utilizzo delle energie rinnovabili, con il 35% dei tetti già dotati di pannelli solari. I veicoli potranno fornire il 10% della flessibilità necessaria alla regione di Utrecht per bilanciare l’utilizzo dell’energia solare ed eolica nelle ore di punta.

Da We Drive caricabatterie pubblici bidirezionali a corrente alternata

I veicoli Renault dotati della tecnologia V2G consentiranno agli utenti di ricaricare con energia pulita e reimmettere elettricità nella rete in caso di forte domanda. Questo permette non solo di ridurre i costi complessivi dell’energia elettrica, ma anche di conferire stabilità alla rete ed integrare meglio le fonti di energia rinnovabile. We Drive Solar, leader internazionale di smart charging, fornirà le sue soluzioni di ricarica bidirezionale. Utrecht sarà la prima città a poter usufruire dei nuovi caricabatterie pubblici bidirezionali a corrente alternata, che supporteranno l’accesso V2G fornito da Mobilize di Renault. La flotta di veicoli Renault sarà gestita da MyWheels, leader nel car sharing in Olanda, che con quest’iniziativa stabilisce un nuovo standard per i servizi di condivisione.

