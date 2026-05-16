Car-sharing in Topolino, brava Segrate!

Car-sharing in Topolino: a Segrate arriva il nuovo servizio station-based di Pikyrent con le macchinette Fiat, poco ingombranti.

Car-sharing in Topolino con Pikyrent

L’iniziativa nasce nell’ambito di una sperimentazione promossa dal Comune con Pikyrent, operatore italiano di sharing mobility attivo a Milano, Bari e Torino. E prevede l’attivazione di 4 hub dedicati, posizionati in punti strategici del territorio comunale, che potranno ospitare fino a due Fiat Topolino ciascuno. Per un totale di 4 auto disponibili. Il nuovo servizio è pensato per offrire a cittadini, lavoratori e visitatori un’alternativa concreta all’auto privata. Facilitando gli spostamenti quotidiani verso stazioni ferroviarie, nodi di interscambio, poli di servizio, aree residenziali e luoghi di lavoro. L’utilizzo del servizio avviene interamente tramite app. Per accedere alle Topolino sarà sufficiente scaricare l’app Pikyrent da App Store o Google Play e registrarsi completando gli step previsti. Per poi individuare sull’app la microcar disponibile nell’hub più vicino, prenotarla, anche in anticipo, e avviare il noleggio dallo smartphone.

Ecco dove si ritira o consegna la microcar

Grazie alla formula station-based, i veicoli vengono ritirati e riconsegnati esclusivamente negli hub predisposti. Durante il noleggio, gli utenti potranno utilizzare liberamente la microcar sia all’interno di Segrate sia al di fuori dell’area operativa, raggiungendo anche Milano. E attivando, se necessario, la funzione “Sosta” per parcheggiare temporaneamente il veicolo. Per concludere il noleggio sarà invece necessario riportare la Fiat Topolino a Segrate e parcheggiarla in uno qualsiasi dei 4 hub dedicati. Gli hub individuati per la sperimentazione sono: Municipio Segrate. Stazione Ferroviaria. Novegro. Ospedale San Raffaele. Con l’avvio della sperimentazione, Pikyrent rafforza la presenza nell’area metropolitana milanese, dove è già attiva nel capoluogo con uno scooter sharing elettrico free-floating. “Il modello station-based consente di offrire un servizio efficiente e ordinato”, spiega Antonella Comes, Ceo di Pikyrent. “Valorizzando gli hub individuati insieme al Comune e integrandosi con il trasporto pubblico locale”.