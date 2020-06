Car sharing elettrico e di Stato: l’ultima di Di Battista

L’esponente grillino chiede una mano alla rete: «Vorrei sviluppare quest’idea con tutti coloro che vorranno darmi una mano: associazioni, ingegneri, giovani. Se vi va, scrivetemi a programmapeople@gmail.com con una vostra breve presentazione. Organizzeremo un incontro su zoom nelle prossime settimane per iniziare a lavorarci».

IL NOSTRO PARERE Siamo per l’auto elettrica, siamo per la mobilità come servizio, siamo quindi per uno sviluppo dell’ tilizzo condiviso dei mezzi di trasporto individuale. Esattamente per queste ragioni, auspichiamo che lo Stato ne stia alla larga. E Di Battista a maggior ragione.

