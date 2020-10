Car Cost Index: Italia e Norvegia paradisi delle elettriche

Car Cost Index, l’analisi annuale di LeasePlan in 18 Paesi europei sui costi di possesso e mantenimento delle auto, conferma che le elettriche sono competitive con le Ice in quasi tutti. Ma a sopresa l’Italia è l’unico Paese, assieme alla Norvegia, in cui il costo d’uso di un Ev è inferiore sia alle benzina sia alle diesel.

EV già competitivi in tutti i Paesi

L’’analisi considera il cosiddetto Total Cost of Ownership di un veicolo, includendo carburante, deprezzamento, imposte, assicurazione e manutenzione. E mostra che le elettriche di medie dimensioni sono competitive in termini di prezzo rispetto ai veicoli alimentati a benzina e diesel nella maggior parte dei Paesi oggetto dello studio. Nell’Index 2020 i costi sono ponderati sui primi quattro anni di proprietà e presumono un chilometraggio di 30.000 km all’anno.

Il ‘costo competitivo’ viene definito, per gli scopi prefissati da questo studio, come: veicoli elettrici non più costosi del 5% rispetto ai propri omologhi con motore a combustione interna. Lo studio 2020, precisano gli autori, non può essere comparato a quelli degi scorsi anni a causa dei forti mutamenti nelle condizioni economiche, fiscali e tecnologiche intervenuti nel frattempo.

«La buona notizia è che i costi dei veicoli elettrici si stanno abbassando e stiamo assistendo allo sviluppo di un importante mercato dell’usato relativo ai veicoli elettrici di qualità» commenta Tex Gunning, CEO di LeasePlan.

“Ma con la ricarica siamo indietro”

C’è però anche una brutta notizia per le auto elettriche: «I governi non stanno fornendo le infrastrutture di ricarica necessarie a soddisfare la richiesta proveniente dal mercato». LeasePlan è schierata decisamente sul fronte del pro elettrico. Infatti Gunning conclusde che «Supportare la transizione alla mobilità elettrica è il migliore investimento che possano realizzare i governi. I veicoli elettrici presentano aspetti positivi per i conducenti e per la qualità dell’aria, oltre a essere uno dei modi più efficaci con cui combattere il cambiamento climatico».

Il Car Cost Index giunge a queste conclusioni:

-I veicoli elettrici appartenenti al segmento delle auto di medie dimensioni (D2) presentano prezzi del tutto competitivi rispetto ai veicoli con motore a combustione interna (ICE) in 14 paesi su 18.

-I veicoli elettrici del segmento compatte (C1) presentano prezzi competitivi in 8 paesi: Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera.

-Il costo medio mensile per la guida di un veicolo presenta ampie variazioni tra i diversi paesi d’Europa, passando da 491 euro al mese in Ungheria a 926 euro al mese in Svizzera.

-In Italia, i veicoli elettrici nel segmento delle auto subcompatte e compatte presentano costi mensili inferiori rispetto ai veicoli a benzina e diesel.

-L’Ungheria è il paese in cui si rivela più conveniente condurre un veicolo a benzina, mentre la Grecia è il paese in cui è più conveniente guidare un veicolo diesel.

Italia svetta nella classifica delle compatte

Nella tabella qui sotto il costo totale mensile di proprietà calcolato da LeasePlan per i segmenti di veicoli B1 e C1.

Benzina Diesel Elettrico Grecia € 547 € 534 € 594 Ungheria € 537 € 538 € 642 Svezia € 643 € 655 € 646 Francia € 598 € 633 € 654 Portogallo € 651 € 672 € 686 Irlanda € 640 € 613 € 695 Austria € 685 € 672 € 718 Paesi Bassi € 711 € 806 € 721 Spagna € 603 € 609 € 730 Germania € 704 € 720 € 730 Italia € 807 € 763 € 742 Regno Unito € 727 € 731 € 744 Norvegia € 851 € 913 € 750 Belgio € 686 € 709 € 797 Danimarca € 765 € 716 € 797 Repubblica Ceca € 541 € 570 € 793 Finlandia € 767 € 794 € 944 Svizzera € 960 € 925 € 949

LeasePlan si è impegnata a raggiungere emissioni di scarico zero per la sua flotta totale entro il 2030 (leggi). E’ anche socio fondatore dell’iniziativa EV100 di The Climate Group, lanciata in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del settembre 2017.