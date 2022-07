Captur plug-in: 2 domande su ricarica e autonomia

Captur plug-in: due lettori, Giuseppe e Alberto, chiedono lumi su ricarica e autonomia della Renault con doppio motore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

Captur plug-in: meglio ricaricare solo all’80%?

“Possiedo da due anni una Volkswagen e-Up con la quale ho percorso finora 30.000km. Abitando in Liguria con un impianto fotovoltaico da 12kW e powerwall TESLA da 13,5kW viaggio gratis per 8/9 mesi all’anno. Ora sono intenzionato ad acquistare una Renault Captur ibrida plug-in per i tragitti più lunghi. Desidero sapere se la regola di caricare preferibilmente la batteria fino all’80% per preservarne la capacità vale anche per le auto plug in che hanno batterie più piccole (9,8kWh). Grazie anticipatamente per la risposta. E soprattutto grazie per avermi introdotto al mondo della motilità elettrica (ho anche uno scooter Askoll ES3)“. Giuseppe Galletto.

Per la Renault nessun problema anche ad arrivare allo 0%…

Risposta. Per le plug-in non ci risulta che le Case non raccomandaio di restare nell’ambito del 20-80% di ricarica. Nelle FAQ dedicate alla Captur, per esempio, Renault afferma papale papale che un’ibrida ricaricabile può viaggiare anche senza ricaricarla la batteria: “Sebbene sia progettata come una vettura elettrica assistita da motore termico, la batteria dispone sempre di una riserva grazie alla ricarica autorigenerativa“. In pratica: non arriva mai veramente a zero. Si presume che anche nell’intervallo superiore non servano grandi cautele e che l’auto possa essere ricaricata al 100%. Logico presumere che la Renault si sia presa le sue cautele, tenendosi un margine tra capacità netta e lorda delle celle, in modo da non danneggiarle. Del resto, con 9,8 kWh di batteria, per la Captur dichiara 50 km di autonomia, che d’inverno col freddo calano sensibilmente. Se per di più ci si dovesse limitare all’80% di carica…

Dovrebbe fare 50 km, la mia ne segna 35…

“Ho acquistato una Captur plug-in a giugno 2022 e noto che ad ogni ricarica al 100% segna come autonomia 35 km. A tutt’oggi non segna mai un autonomia di 50/60 km come mai? Da che cosa dipende? La casa madre e test effettuati da terzi dichiarano un autonomia di 50/ 65 km. Grazie“. Alberto Annunziata

Risposta. L’autonomia predittiva che leggiamo sul display (alcuni parlano di “indovinometro”, proprio perché è una previsione) dipende da diversi fattori. Uno, fondamentale, è legato ai consumi registrati dal computer di bordo negli ultimi km percorsi. Se si va ad alta velocità, la batteria si consuma più in fretta e non si fanno certo i 50 km dichiarati dalla Renault (dato WLTP su ciclo misto). Se invece la sua è una guida in città, a velocità contenute e con l’uso della frenata rigenerativa, 35 km sono effettivamente pochi. E forse un controllo delle batterie in concessionario merita di essere fatto, anche perché in inverno, col freddo , i km diventerebbero davvero pochi.