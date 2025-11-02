Capita anche ai benzinai: parcheggio selvaggio per la Fiera

Capita anche ai benzinai di subire un’invasione di auto in parcheggio selvaggio per la Fiera, non solo alle ricariche per auto elettriche. Ce lo fa notare un lettore piemontese, segnalando un articolo de La Voce di Alba.

Capita anche ai benzinai: guardate che cosa è successo ad Alba per il tartufo

La storia è riassunta efficacemente già nel titolo: “Benzinaio ‘assediato’ durante la Fiera del Tartufo ad Alba: oltre 30 denunce contro chi parcheggia all’interno dell’impianto”. L’impianto si trova in corso Cillario, ma nei week-end della Fiera non riesce a rifornire gli automobilisti per l’invasione di auto parcheggiate. Il gestore parla di “perdite molto consistenti” e ha documentato il tutto con le foto di oltre 200 auto. Ha provato anche a far presente a chi parcheggiava che quello è uno spazio privato e che la sosta è quindi vietata. Risultato: “Mi insultano e mi sputano. Tre sabati e tre domeniche senza lavorare. Perdo cifre molto consistenti ogni giorno, tutto documentato: basta vedere gli incassi delle domeniche prima della Fiera e quelli a zero di oggi”, ha detto a La Voce. “Ho provato con catene e paletti, perfino mettendo la mia auto di traverso. Le catene tagliate, i paletti buttati giù, e in più volano insulti. Ti mandano a quel paese: non gliene frega niente del danno che fanno”.

Sì, non succede solo nelle ricariche elettriche. Ma ci sono due differenze…

In effetti le immagini sono sconcertanti e danno l’idea di un’inciviltà dilagante. Che, naturalmente, non si manifesta solo contro chi guida un’auto elettrica e trova la ricarica occupata da auto in sosta. Fenomeno quest’ultimo che abbiamo documentato mille volte, nelle grandi città (per carenza di parcheggi) come nei piccoli centri (per manifestazioni come questa). Ci sono solo due differenze. Nelle colonnine elettriche non c’è nessun gestore a presidiare il fatto che i soliti maleducati non parcheggino. Nei disributori di benzina spesso qualcuno, almeno nelle vicinanze c’è, anche se poi abbiamo visto i risultati… La seconda differenza è che spesso per le aree di ricarica c’è molto meno rispetto. C’è gente che lo fa apposta a parcheggiare lì, perché pensa che le auto elettriche siano un capriccio e che chi le guida sia solo uno stupido snob ecologista.